Igarra: reinicio de clases con poca asistencia

Las puertas de las diferentes instituciones educativas de Barquisimeto se mantuvieron abiertas durante este lunes 12 de enero, pero la asistencia de estudiantes fue poca según explicó la profesora Laura Igarra, presidenta del Colegio de Licenciados en Educación del estado Lara.

“El reinicio de clases fue con poca asistencia de estudiantes, pero los maestros y profesores si acataron al llamado de iniciar el segundo momento este 12 de enero”, comentó Igarra.

Para la profesora Igarra la poca asistencia se debe a que hay padres y representantes que sienten incertidumbre por lo ocurrido el pasado 3 de enero y a esto le agrega que no hay seguridad en todas las instituciones.

Crédito: Alcaldía de Iribarren.

Mientras que otras de las razones por las que algunos representantes no enviaron a sus hijos a clases se debe a que la semana será corta, esto debido a la procesión de la Divina Pastora y el Día del docente.

“Volvemos a clases para encontrarnos como hermanos y hermanas. Agradecemos a todo el personal de la institución y a los cuerpos de seguridad que nos acompañan. Desde el aula se forman los futuros ingenieros, médicos y abogados del país; todo depende del esfuerzo y sacrificio que ustedes realicen. Seguimos construyendo el futuro”, expresó, Eleamer Elkatrib, director del Centro para la Calidad Educativa en el estado Lara, durante una visita al Liceo Rafael Monasterios.

Crédito: Alcaldía de Iribarren.

Seguridad en el comienzo de clases 2026

A través de una nota de prensa se conoció que William Colmenares, Director General de la Alcaldía de Iribarren, resaltó que en la unión cívico-militar “continúan redoblando esfuerzos para garantizar el bienestar de la población estudiantil, así como del personal docente, administrativo y obrero de la institución”.

En un recorrido que realizó el equipo del Diario de Lara, LA PRENSA, se pudo observar que las instituciones permanecieron abiertas, pero la presencia de estudiantes no estuvo al 100%, algunos representantes indicaron que esperaran hasta la semana del 19 de enero para enviar a sus hijos.