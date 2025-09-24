Preclampsia, síndrome de Hellp y hemorragias, principales causas de muertes maternas

En algunos casos, los embarazos terminan en tragedia en cuestión de horas. Preeclampsia, síndrome de Hellp y hemorragias posparto son las principales causas de las muertes maternas en el mundo. Estas complicaciones, que pueden aparecer sin aviso, exigen controles prenatales y una atención médica inmediata.

Para el doctor Daniel Márquez, especialista en medicina materno-fetal y medicina crítica del embarazo, la prevención comienza, incluso antes de que la mujer quede embarazada.

«El control prenatal es trascendental para identificar a las pacientes con riesgo. La evaluación de factores pregestacionales, la realización de exámenes de laboratorio y un seguimiento temprano permiten actuar antes de que surja una complicación grave», explicó el médico especialista.

¿Cómo se presentan estas complicaciones?

La preeclampsia es un trastorno del embarazo debido a la presión arterial elevada y una de sus formas más graves es el síndrome de Hellp, que presenta hemólisis (destrucción de glóbulos rojos), elevación de enzima hepática y bajo recuento de plaquetas, esta combinación provoca daño hepático, sangrados y fallas de coagulación.

Cuando la preeclampsia se instala, cada minuto es determinante, el doctor Márquez detalló que una demora de más de 15 minutos para iniciar la terapia antihipertensiva o de más de cinco horas para resolver el embarazo mediante inducción del parto o cesárea, puede duplicar el riesgo de mortalidad.

Estas complicaciones no sólo amenazan a la madre, la mayoría de los casos se asocian a partos pretérmino, con el riesgo de prematuridad para el recién nacido.

A las alteraciones hipertensivas se suma la hemorragia posparto, otra de las causas de muertes maternas en el mundo. El doctor Carlos Lugo, especialista materno-fetal, sostuvo que ocho de cada diez mujeres pueden presentar una hemorragia en el momento del parto, ya sea vaginal o por cesárea.

La pérdida de sangre puede desencadenar fallas en órganos vitales, como el cerebro y los riñones, prolongar la hospitalización e impedir la recuperación de la madre. Indicó que ante este riesgo, en algunos casos los equipos médicos aplican protocolos que incluyen masaje uterino bimanual, administración de fluidos, medicamentos y transfusión de hemoderivados.

Siete casos de muertes maternas en el estado

La semana pasada se registraron siete muertes maternas en Lara y el gobernador, Luis Reyes Reyes, confirmó que está en cuenta de eso y agregó que han alertado a todo el sistema primario de salud para que le hagan seguimiento a las gestantes.

Reyes agregó que la principal causa de muerte es la falta de control prenatal. Dijo que hay pacientes foráneos que llegan en condiciones críticas, dejan pasar mucho tiempo.

El gobernador sostuvo que hay planes para el área de obstetricia del Hospital Central Antonio María Pineda, resaltó la necesidad del quirófano dentro del servicio. También habló de correcciones en la maternidad de La Carucieña porque no está siendo tratada como un servicio de carácter obstetricia.

Ante estos casos, informó que están en evaluaciones de crear el programa «Niño Jesús», que es la atención materno-infantil.

Reyes recordó que cuando fue ministro de Salud este programa fue de gran ayuda para mejorar la salud de mujeres, recién nacidos, niñas y niños.

«Cubría atención prenatal, alimentación, asistencia médica hasta un año», dijo el gobernador del estado Lara.