Obreros se aferran a los contratos que consiguen

La contratación para proyectos de remodelación de edificios privados, así como para obras viales del sector público, vienen actuando como una tabla de salvación para el gremio de la construcción en Lara. Aunque no se habla de un crecimiento robusto, esta dinámica ha permitido a los trabajadores tener un respiro laboral, tras dos años de paralización.

Ronald Arias, presidente de la Cámara de la Construcción en Lara, señaló que este movimiento ha sido clave para generar empleos de forma directa en el estado. «El inicio de proyectos de rehabilitación de la infraestructura local ha abierto una puerta para los obreros. No abarca la totalidad de la fuerza laboral, pero sí está ofreciendo pequeños respiros que mitigan la dura situación que atravesaban los trabajadores», explicó.

Obreros buscan la forma de subsistir

Mientras el sector público se enfoca en la vialidad e infraestructuras, la inversión privada se centra en reparaciones y adecuaciones de menor envergadura. Arias reconoce que el principal obstáculo sigue siendo la falta de financiación para proyectos de gran escala, como nuevos edificios o urbanismos. «La gran mayoría de los trabajos privados son hoy por hoy de remodelación, reparación y adecuación», precisó.

«Ha sido muy rudo. Tuvimos que aprender a reinventarnos para que la gente nos contrate», dijo Pedro López, un maestro de obra con más de 20 años de experiencia. «Yo he tenido que bajar mis precios para agarrar el negocio, es eso o quedarme en casa sin nada».

Según López, una remodelación básica de una cocina, un cuarto o una fachada de unos 6 metros cuadrados debería pagarla entre 600 y $1.000, dependiendo de los materiales y la complejidad, pero la negocian entre 400 a $800.