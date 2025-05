Marcial Daza: «No me identifico con ningún partido»

El doctor Marcial Daza, candidato a la Gobernación de Lara, afirma que no se identifica con ninguna ideología política. Participa en estas elecciones del 25 de mayo como independiente, aunque lo respaldan organizaciones como Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio y Movimiento Ecológico. «No me identifico con ningún partido, he estado siempre del lado de los que sufren», exclamó.

Cuando faltan tan sólo horas para el cierre de campaña, alega que su visita a los nueve municipios de Lara no se ha caracterizado por grandes mítines políticos o dar discursos en enormes tarimas. «En esta campaña he podido escuchar las necesidades de la gente, hablar con los electores, y la gran mayoría coincide en que quiere que se les solucione las fallas en el servicio de agua potable y la salud», afirma.

Marcial Daza: «Mi lucha por los derechos democráticos comenzó desde adolescente»

Confiesa que aunque desde 1999 trabaja en el Hospital Central Antonio María Pineda, como médico cirujano y urólogo, desde adolescente ha tenido una lucha por los derechos democráticos. «Fui dirigente universitario cuando estudiaba en un liceo técnico en el estado Portuguesa. Posteriormente, fui secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales de la Escuela de Medicina en la Universidad de Carabobo. Soy directivo del Colegio de Médicos del estado Lara, fui director del Hospital Central y jefe de Cirugía. Siempre voy a hablar como médico más que como político, porque así no pierdo esa sensibilidad de lo que requieren las comunidades», manifestó Daza.

Aunque está en contra de las sanciones internacionales, alega que candidatos del oficialismo toman como excusas estas medidas, para excusarse por la falta de soluciones a los problemas de servicio públicos u obras de gran envergadura que permitan el desarrollo de un estado.

«No hay nada más indignante que tomar las sanciones como excusa, para justificar las malas gestiones», exclamó.