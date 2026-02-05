Innovación académica como eje de permanencia en las aulas universitarias

Proyectos académicos, formación y estrategias de innovación se han convertido en herramientas claves para que las universidades de Barquisimeto mantengan a estudiantes y docentes en las aulas, en medio de limitaciones económicas y retos estructurales del sistema universitario.

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) han encontrado en la innovación académica una forma de persistir, que va más allá de grandes inversiones y laboratorios de última generación, con la creación de proyectos que nacen en las aulas y que devuelven el sentido de utilidad a la formación universitaria.

Fraisa Codecido, vicerrectora de la Unexpo, resaltó que pese a los bajos salarios de los docentes aún hay talento humano que tiene sentido de pertenencia y que continúa formando el futuro de Venezuela.

«Tenemos más de cuatro años sin aumento de sueldo, pero aquí trabajamos por apostolado, por esa misión de vocación de servicio y porque nuestros docentes, que todos son ingenieros, quieren dar ese aporte de enseñar», comentó Codecido.

La vocación de servicio que han tenido las autoridades universitarias junto a profesores y personal administrativo ha hecho que esta universidad se mantenga en constante aprendizaje. Están próximos a iniciar una formación con el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc), enfocado en mejorar y transformar este sector a través de la cooperación, inclusión, calidad e investigación.

Por años, los estudiantes de la Unexpo han realizado proyectos de innovación que han ganado premios por su desarrollo. El año pasado obtuvieron premios por el diseño de una máquina automatizada para la extracción y sustitución de componentes THT y SMD de placas electrónicas, además de la elaboración de un robot educativo interactivo con programación tangible para el estímulo del pensamiento computacional en niños y también por el diseño de una máquina automatizada de ovoscopia con inteligencia artificial, destinada al sector avícola.

Desde la Unexpo aseguran que muchos jóvenes quieren estudiar en la institución porque mantienen la calidad y porque forman a los estudiantes para que se desempeñen en varias áreas de tecnología, además de la industria.

Innovación académica es reconocida

Universidades como la UPEL, Unexpo y UCLA han sido reconocidas por el AD Scientific Index 2025; un logro de talla mundial que las autoridades califican como significativo.

Este índice se basa en los impactos de las publicaciones académicas de los docentes. La UPEL ocupó el puesto 728 a nivel global, mejorando desde la posición 857 en 2024. En América Latina ascendió al lugar 12 desde el 14 el año anterior, y en Venezuela también subió de la posición 14 a la 12. Este progreso evidencia el compromiso firme de la universidad con la investigación de calidad y la excelencia académica, aún enfrentando los retos que presenta la realidad del país y la misma universidad.

Nelson Silva, rector de la UPEL, destacó que esta casa de estudio es la única universidad del estado que forma a docentes. «Hemos tratado de innovar y este año queremos formar a nuestros docentes en Inteligencia Artificial, dándoles herramientas para que así ellos puedan impartirlas a los estudiantes», comentó Silva.

En la UPEL se han adaptado a los nuevos tiempos y la tecnología, con el fin de seguir abriéndoles las puertas a la ciencia y atraer a más jóvenes, en este caso han adaptado laboratorios para que estudiantes de bachillerato los visiten y así la universidad les presenta las ofertas académicas.