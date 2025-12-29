Industrias empujan economía de Lara desde hace 80 años

La creación de industrias en Lara está estrechamente relacionada con el incremento del gasto público del Estado, producto de la renta petrolera que registró Venezuela desde 1926, cuando la exportación de hidrocarburos superó por primera vez la exportación de café y cacao. Los créditos que por décadas recibieron empresarios del sector privado, junto con exoneración de impuestos, el ingreso de capitales extranjeros y una visión de desarrollo que tuvieron autoridades del estado y sectores de la sociedad civil apuntalaron en la década de los 60 la creación de las zonas industriales de Barquisimeto, consideradas una de las mejores planificadas del país.

Para 1940, los ingresos petroleros representaron más de la mitad del presupuesto de la nación, y en Miraflores, durante el gobierno de Isaías Medina Angarita (1941-1945), se inició toda una política de Estado para «sembrar el petróleo», frase acuñada por el político y pensador económico Arturo Uslar Pietri, que consistía en sustituir las importaciones por productos fabricados por industrias nacionales.

En septiembre de 1945 se inauguró en Barquisimeto la Fábrica de Cemento (hoy conocida como Vencemos, Planta Lara de la Corporación Socialista del Cemento), ubicada en la carretera vía Duaca, kilómetro 4. Y según señala el doctor Reinaldo Rojas en su libro «La Economía de Lara en Cinco Siglos», así se da inicio a la industrialización en el estado.

Las primeras inversiones se dan con la intención de suplir necesidades de mercado interno y crear empresas de construcción para modernizar a Venezuela. Con el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, que derroca a Medina Angarita, asume el poder Rómulo Betancourt (1945-1948), en medio de una enorme alza de la renta petrolera que triplicó los ingresos del país.

«Betancourt otorgó créditos para financiar un programa de nuevos centrales azucareros concentrados en la región centroccidental…La política del Gobierno se promovía por medio de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), que unía a Gobierno y empresarios (Fedecámaras)…La CVF otorgaba créditos a empresarios a través de la transferencia de la renta petrolera». Así lo reseña un artículo publicado por la historiadora Dorothea Melcher, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes, titulado: «La Industrialización en Venezuela 1920-1992».

De 1943 a 1956 se construyeron en Lara industrias embotelladoras y centrales azucareros, debido a que la caña de azúcar era uno de los principales rubros del estado, por los extensos cultivos que habían en Carora, El Tocuyo y el Valle del Turbio.

En 1943 se instaló en Palavecino la Fábrica de Bebidas «La Mata, luego en 1949 la Embotelladora Lara (Pepsi Cola), la Embotelladora Z (Coca-Cola) y la Embotelladora Orange Crush.

En 1952, en El Tocuyo, se creó el Central El Tocuyo y en Carora el Central Azucarero La Pastora, seguidos en 1956 del Central Río Turbio en Palavecino. «Respondiendo con ello a un mercado regional y nacional que para la fecha era abastecido con azúcar importada», así está citado en el libro «La Economía de Lara en Cinco Siglos».

De 1948 a 1958 en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se crearon industrias en el país de ensambladoras de automóviles y envasado de productos importados y la industria de la construcción pasó a ser, junto con la petrolera, las más importantes del país, porque se realizaron proyectos de infraestructura como carreteras, autopistas, urbanizaciones, hospitales y escuelas que modernizaron a Venezuela. Ese acontecimiento hizo que la población rural migrara a las principales ciudades en busca de trabajo.

«Entre 1941 y 1950, Barquisimeto pasa de 54.176 habitantes a 105.108. Esto significa, en términos relativos, que la ciudad crece en apenas nueve años en un 94% y a una tasa interanual del 10,4%», reseña el doctor, Reinaldo Rojas en su libro.

De 1960 a 1972, Venezuela vivía en democracia y se afianza la política de «industrialización por sustitución de importaciones». Fue la época en que disminuyen los ingresos petroleros porque en el mercado internacional había sobreproducción. Y parte del presupuesto nacional se dedicó a otorgar préstamos favorables para la instalación de industrias a nivel nacional de textil, calzado, ensamblado de automóviles y aparatos electrónicos.

Zonas industriales

Carlos Giménez, historiador, docente universitario y editor profesional, explicó que la ciudad de Barquisimeto siempre ha tenido vocación comercial desde la época de la colonia.

Hasta 1930, la economía de Lara se sostenía por la producción y exportación de café. Pero en 1955 comenzó en Barquisimeto toda una campaña liderada por la Sociedad Amigos de Barquisimeto, presidida por el escritor Raúl Azparren, ediles del Concejo de Iribarren y las fuerzas vivas del estado, para que se diera la industrialización, por la ubicación estratégica de la ciudad que conecta con la zona central, andes, llanos y el occidente de Venezuela.

«La industrialización que se dio en la ciudad de Barquisimeto fue impulsada por el desarrollo global llamado ‘desarrollismo’, que va a coincidir con una estrategia impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que consiste en la sustitución de importaciones para producir en nuestras regiones», explicó el historiador Carlos Giménez.

Este proceso fue financiado por la renta petrolera. Se hacían préstamos favorables a empresarios para la instalación de fábricas y esto iba acompañado de una política proteccionista contra las importaciones con la colocación de altos aranceles.

Alega que en Barquisimeto la industrialización se dio tardíamente, en comparación con Valencia y Maracaibo, cuyas zonas industriales se desarrollaron primero, con inversión norteamericana para crear refinerías y con capital japonés para crear ensambladoras. Mientras que en Lara predominaron las agroindustrias.

En 1964 se crearon dos instituciones que fueron claves para diseñar zonas industriales: La Compañía para el Desarrollo Industrial de Barquisimeto (Comdibar) y la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (Fudeco), institución de planificación y diagnóstico para desarrollar a Lara, Portuguesa, Falcón, Yaracuy y Cojedes.

«Esa es una política que se dio en los años 60, en los gobiernos de Betancourt y de Raúl Leoni», resalta el doctor Reinaldo Rojas.

«Todo empezó con la Zona Industrial Cero, que inicia en la calle 33 con 51 (desde el Centro Comercial El Recreo hasta el Centro Comercial Babilon), y luego se crearon el resto de las zonas industriales», acotó Alberto Gallegos, director ejecutivo de la Fundación Educación Industria (Fundei) en Lara.

«El presidente de Venezuela, Raúl Leoni, inauguró en 1968 la Zona Industrial I, y en los 80 se hizo la Zona Industrial II y después la tercera», relató Carlos Guerra, investigador y cronista.

«Barquisimeto constituye el centro de mayor crecimiento industrial de Lara, pasando entre 1969 y 1975 de 492 a 791 establecimientos fabriles», así lo reseña el libro «La Economía de Lara en Cinco Siglos», del doctor en historia, Rojas.

En los años 70 por la cantidad de industrias que ya existían, Barquisimeto pasó a llamarse «la capital de desarrollo».

Mano profesional

Para que se pudieran dar las zonas industriales, se requería además de capital, tecnología o maquinaria que podían importar las empresas por una política cambiaria preferencial, mano de obra calificada y mercado.

Es por eso que en 1962, el presidente, Rómulo Betancourt, firmó dos decretos para crear el Centro Experimental de Estudios Superiores (Cedes), que es la UCLA, y el Instituto Politécnico Superior (Unexpo). Y aparecieron las Escuelas Técnicas Industriales, ante la demanda de profesionales que había. A medida que pasaron los años, Lara se convirtió en uno de los estados con mayor número de universidades, superando las 21.

Transnacionales

Con la construcción de la Zona Industrial II en 1981 y la III en 1983, tras haberse desarrollado el Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar), comenzaron a instalarse en Barquisimeto importantes transnacionales, como la Procter and Gamble, que producía para Venezuela y Suramérica.

«En la Zona Industrial II llegó a estar Oster, Electrolux, General Electric, Nabisco que hace unos años fue vendida al Grupo Mondelez, también Brahma, Cargill, Clorox, Kellogg’s, entre otras, que incrementaron las fuentes de empleo y aportaban al Producto Interno Bruto (PIB), explicó Alberto Gallegos, director de Fundei Lara.

Por la situación económica en las últimas dos décadas, marcado por alta inflación, devaluación del bolívar y voracidad fiscal, la mayoría de las transnacionales en Barquisimeto de esa época dorada, decidieron marcharse del país.

«Lo que estamos viendo ahora es que ensambladoras como la Jac o Fotón, se establecieron en Yaracuy, porque tiene mayores incentivos fiscales que en Barquisimeto, desincentivando la inversión», opinó.