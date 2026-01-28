Iglesia católica y organizaciones se unen por la libertad de los presos políticos

La Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto, el movimiento estudiantil universitario y organizaciones de la sociedad civil sumaron esfuerzos para acompañar a familiares en su exigencia de liberación de los presos políticos del estado Lara.

El sacerdote Raúl Herrera, quien dirige la Vicaría, explicó que la iniciativa busca servir de puente entre las familias y quienes sufren las consecuencias de la privación de libertad o de medidas cautelares tras ser excarcelados. Herrera enfatizó que el objetivo primordial es promover la libertad plena y recolectar insumos básicos (alimentos, medicinas y artículos personales) para los detenidos larenses, además de recaudar fondos para cubrir los gastos de traslado de quienes deben presentarse ante los tribunales.

Apoyan a los presos políticos y a sus familias

Durante la rueda de prensa, los voceros señalaron que esta alianza también busca brindar acompañamiento psico-jurídico y espiritual a los presos políticos y sus familias.

Carlos Meléndez, sociólogo y miembro de la Red de Derechos Humanos, comentó que hay más de 20 larenses que se encuentran tras las rejas por razones políticas, pero que no todos están en Lara, hay quienes los mantienen recluidos en otras ciudades y por eso estas personas necesitan un apoyo multidimensional.

Meléndez dijo que las personas pueden donar alimentos e insumos como harina, arroz, pasta, café, mantequilla, proteína animal, salsas, queso, suero, leche en polvo, enlatados, avena. También artículos de uso personal como jabón de baño, crema dental, papel higiénico, champú, desodorante, afeitadoras, toallas húmedas, así como cloro, desinfectante, jabón en polvo y jabón líquido.

El centro de acopio será en la oficina del centro de estudiantes del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales, ubicado en la calle 9 entre carreras 22 y 23.