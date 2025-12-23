Hospedaje para el 14 de enero en Lara supera el 40%

Hoteles como Lidotel, Trinitarias y Jirahara en Barquisimeto registran ocupación hotelera de un 100% para el día de la procesión de la Divina Pastora. Así lo informó Antonio Morales, presidente de la Cámara de Turismo y Cultura de Lara. El estado cuenta con 13.730 plazas camas y ya tiene reservación de hospedaje de más del 40% para el 14 de enero.

Asimismo, informó que el sector turismo regional creció 5% este año y que la tasa de alojamiento se mantuvo en 39% en el año. «A pesar de que registramos un incremento en comparación con 2024, nosotros en enero habíamos proyectado 50% de ocupación hotelera en 2025. Esos números no se cumplieron», resaltó.

Durante el mes de diciembre, la cámara registra una movilización importante de personas de estados como Yaracuy, Portuguesa, Trujillo y Barinas que visitan a Barquisimeto para hacer compras de productos navideños, ropa y calzado para la celebración del 24 y 31 de diciembre.

La Cámara de Turismo de Lara acaba de firmar un convenio de la Cámara de Turismo del estado Trujillo, para que haya un intercambio continuo de turismo. Es decir, si en Barquisimeto hay personas interesadas en ir a visitar Insotú y el Monumento Virgen de la Paz, en Trujillo, también vengan de ese estado personas a visitar el Monumento Manto a María y Santa Rosa por la Divina Pastora.

Balance aéreo

Morales informó que durante el último semestre del año, el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara ha tenido un movimiento de personas concurrido, principalmente porque se reanudó el vuelo Barquisimeto-Panamá.

Asimismo, en estos últimos meses se ha incrementado el número de frecuencias de vuelos hacia la ciudad de Caracas, pasó de dos vuelos a la semana a cinco, igual a Margarita. Se mantienen dos vuelos semanales desde Barquisimeto hasta el Aeropuerto Internacional General Cipriano Castro de San Antonio del Táchira.

«Nosotros tenemos un puerto aéreo muy importante que sirve a estados vecinos, como Yaracuy, Portuguesa, Trujillo e incluso Barinas, que tiene el Aeropuerto Nacional «Luisa Cáceres de Arismendi», pero sin la oferta todavía de vuelos comerciales», apuntó.

Hospedaje en el día de los Inocentes

El representante gremial comunicó que para el próximo domingo 28 de diciembre se espera una movilización de 5.000 visitantes a Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco, en la fiesta tradicional de La Zaragoza, por el Día de los Santos Inocentes.

«El año pasado se registró una movilización de 3.000 personas, y hubo visitantes de otras zonas del país», comentó Morales. En Sanare hay 40 posadas y la mayoría ya registra reservaciones para ese día. A la fecha ya hay más de 700 zaragozas preinscritos para esta celebración, que a partir del año pasado volvió a tener presencia de turistas de otros estados de Venezuela. Desde la pandemia se habían movilizado visitantes locales.

Datos nacionales

Vicky Herrera, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes (Avavit), informó que esperan que para la última semana y media del año se registre un turismo de aproximación. Probablemente, las personas que vivan de estados cercanos de las costas venezolanas como: La Guaira, Miranda, Aragua, Falcón, Anzoátegui, Sucre y Monagas sean los estados que más movilización de visitantes van a registrar.

«Margarita sigue teniendo disponibilidad de boletería aérea. Se espera que para los días del 24 y 31 esta demanda aumente. Esta ha sido una temporada atípica», comunicó a La Prensa de Lara.

Asimismo, informó que ciudades como Barquisimeto, Maracaibo y Valencia han registrado una concurrida movilización de personas porque tienen conexiones aéreas con Panamá y algunos puertos aéreos con el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, en Cúcuta, Colombia, que es a donde más viajan los pasajeros.

Vuelos al exterior

Venezuela mantiene conectividad aérea con Panamá y han aumentado la frecuencia de vuelos con Colombia. De hecho, las personas que quieran viajar a Madrid, España, pueden viajar desde Maiquetía, con escala en Cartagena o Bogotá, Barbados, a través de las aerolíneas Laser y Estelar.

Hay destinos que maneja Conviasa como China, Rusia, Cuba, bueno los vuelos a La Habana, también se pueden tomar con la aerolínea Rutaca.

Avavit registra 230 empresas afiliadas, pero alega que en Venezuela hay un universo de 4.000 agencias de viajes aproximadamente, algunas son empresas formales, otras ni siquiera se han constituido como empresas.

«El problema más fuerte está hacia la informalidad en general. Agencias de viajes o figuras que no son realmente agencias de viajes y operan desde la informalidad; es decir, no cumplen con los requisitos que establece la Ley Orgánica de Turismo, y eso; por supuesto, es grave para el sector», manifestó.