La hipertensión sigue reinando en las consultas médicas del estado Lara

La hipertensión sigue siendo la condición médica que se diagnostica con mayor frecuencia en los centros de salud en el estado Lara. De acuerdo con lo explicado por diversos especialistas en esta entidad federal, esta enfermedad es diagnosticada con otros trastornos metabólicos, como la obesidad, la dislipemia, la diabetes o la cardiopatía.

Aunque no hay cifras oficiales sobre la cantidad de pacientes que diariamente son diagnosticados con esta condición, se estima que más del 40% de las personas atendidas en consultas privadas en el estado Lara son hipertensas. Estos números confirman una realidad nacional. De acuerdo con algunos estudios nacionales, una de cada tres personas sufre de hipertensión, lo que sitúa la prevalencia de la enfermedad en un 35%, siendo esta una de las cifras más elevadas de Latinoamérica.

Los datos también confirman que cuando la persona es mayor de 70 años, el nivel de incidencia se eleva hasta un 80%. Dicho de otra manera, ocho de cada diez adultos mayores sufre de hipertensión arterial en Venezuela.

Más frecuentes con hipertensión

Rosy Suárez, médico general con un diplomado en salud laboral y quien está culminando la especialidad de ginecología y obstetricia, comenta que esta condición es cada vez más común, debido al estilo de vida que llevan las personas. Según su testimonio, hay sectores de la población que son más vulnerables que otras. En este sentido, la especialista menciona que la hipertensión se presenta con bastante regularidad en las mujeres embarazadas.

«Esta condición durante el embarazo es bastante común y es algo que trae complicaciones graves no sólo en la etapa de gestación, sino también en el puerperio (posterior al parto). Entre las consecuencias está el parto prematuro, la preeclampsia, el síndrome de hellp o la eclampsia que en algunos casos complica la vida de la paciente y también del bebé», refiere la especialista.

Suárez comenta que en el caso de las mujeres embarazadas no hay una razón específica para precisar el porqué de esta condición; sin embargo, diversos estudios han asociado esta situación a una invasión placentaria defectuosa, a factores inmunitarios o cambios hormonales.

De acuerdo con lo dicho por la especialista, las edades que representan un mayor riesgo de empezar a sufrir de hipertensión durante el embarazo son los dos extremos. En este sentido, menciona que los embarazos en etapa adolescente o en edades avanzadas representan un riesgo mayor.

En cuanto a las causas que pueden llevar a cualquier persona a sufrir de hipertensión arterial, la doctora habla de razones multifactoriales. Señala que, aunque la genética es algo importante, muchas veces la mala alimentación o el sedentarismo termina maximizando los riesgos.

Un realidad nacional

El tema de la hipertensión en Venezuela debe ser visto como un problema de salud pública. Informes publicados en 2025 confirman que la primera causa de muerte en el país está asociada con problemas cardiovasculares.

Esto es algo que se repite a nivel mundial y que, de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una realidad que se mantendrá hasta 2030.

Isabel Meza, médico internista, menciona que la mayoría de pacientes que son diagnosticados con esta condición llegan a la consulta con otros síntomas.

«Algunas personas consultan por cefalea, escotoma centellante, molestia o dificultad respiratoria, dolor en el pecho o cansancio», dice.

Meza menciona que, además de la hipertensión o la diabetes, también llegan a consulta personas por trastornos tiroideos o trastornos gastrointestinales. La doctora afirma que en muchos casos las personas no son conscientes de que están enfermos, porque normalizan algunos síntomas.

Ante esta situación, los expertos recomiendan mantener un ritmo de vida saludable, mejorar, en lo posible, los hábitos relacionados con el descanso y la alimentación y acudir regularmente a las consultas médicas para poder detectar a tiempo cualquier alteración que impacte directamente en su salud.