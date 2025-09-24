Hermanos Vargas ganan medallas en el Concurso Internacional de Astronomía y Astrofísica

Tras su participación el pasado 16 se septiembre en el Concurso Internacional de Astronomía y Astrofísica (IAAC), por sus siglas en inglés, Lisneth Vargas Pereira, de 14 años, obtuvo medalla de oro y sus hermanos Liseth, de 17 años, y Raúl, de 12, obtuvieron medalla de plata. Esto evidencia el alto nivel de conocimientos de estos jóvenes en temas de astronomía y astrofísica, quienes son orgullo del estado Lara.

Según comentó Jesús Guerrero, representante de la junta directiva de la Asociación Larense de Astronomía (ALDA), estos jóvenes se enfrentaron a una prueba online de 20 minutos, en la que tenían un minuto para responder cada pregunta. En la IAAC compiten los estudiantes de secundaria y universitarios más brillantes del mundo.

Estos hermanos dejan a los jóvenes venezolanos en alto

«Este resultado es positivo para el país y el estado Lara, porque son muchachos que son ejemplo de esfuerzo, constancia y dedicación a los estudios científicos. La astronomía está vinculada con todas las ciencias, por eso el gobierno en la actualidad le está dando tanta importancia como asignatura en las escuelas, al igual que la robótica, porque son materias transversales para el desarrollo del país», expresó Guerrero.

La preparación para este evento internacional, llevó a estos tres hermanos a estudiar temas como gravitación universal, la Ley de Kepler, la distancia entre las estrellas, la luminosidad de los astros, las distancias estelares, entre otros.

En el caso de Liseth Vargas, además forma parte de la campaña Búsqueda de Asteroides, de ALDA y tiene tres descubrimientos preliminares de asteroides. Los tres son estudiantes del Colegio Divina Pastora de Barquisimeto, en donde se destacan con los más altos promedios académicos.