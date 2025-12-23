Exportaciones en Lara crecieron 42% durante el año 2025

Desde el Puerto Seco Jacinto Lara se han enviado este año 350 contenedores cargados de 25 rubros, en su mayoría de productos agrícolas, alimentos y bebidas, madera y minerales no metálicos, como arcilla blanca a unos 35 países, como Estados Unidos, Europa y Asia. Eso representa 34.800 toneladas exportadas. Así lo informó el contralmirante Juan Carlos Romero, presidente de la Empresa de Comercio Exterior (Emcoex), adscrita a la Gobernación del estado Lara.

Durante un envío de 20 toneladas de café cosechado en el municipio Morán hasta República Checa, este viernes 19 de diciembre, Romero indicó que es el café verde, el rubro que lidera los despachos al extranjero, seguido por el frijol mungo, el cacao, la madera y el ajonjolí.

«Abrimos un nuevo destino que es República Checa. Varios países de Europa están demandando los productos venezolanos con calidad exportable y se enviaron 20 toneladas de café…En lo que va de semana, se han enviado 360 toneladas de café a distintos destinos, entre esos tenemos Estados Unidos, a donde se han enviado 220 toneladas y también a Italia», expresó.

Productos que encabezan las exportaciones

Destacó que cada día grandes industrias y pequeños productores se suman a enviar sus productos desde el Puerto Seco Jacinto Lara, porque se evitan gastos burocráticos de llevar la mercancía por su cuenta hasta los puertos marítimos. «Hace dos meses, la empresa Destilerías Unidas S.A (Dusa), envió un cargamento de licores hacia Holanda, la empresa Nestlé, también viene creyendo en nuestro acompañamiento», refirió.

Destacó que en el mes de noviembre lograron enviar un cargamento de 1.5 toneladas de parchita a España, y que han conseguido mercado para ese rubro en Portugal. «Estamos trabajando en enseñar a los que se dedican a productos de origen animal y vegetal a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), a través de las cámaras de comercio de las distintas embajadas para incentivar a que se trabaje con buenas prácticas de manejo, mejorando el cultivo, y garantizando la trazabilidad para tener la más alta calidad y así tener la posibilidad de llegar a mercados internacionales», mencionó Romero.

El Puerto Seco Jacinto Lara funciona como una ventanilla única de comercio exterior, porque es un sistema que agiliza los trámites de exportación, permitiendo a empresas y emprendedores gestionar desde un mismo lugar todos los requisitos legales y administrativos para comercializar productos en el extranjero.