Más allá del empleo fijo: cientos de barquisimetanos encuentran sustento en cursos de oficios

Saber y practicar un oficio se convierte en la alternativa que muchas personas tienen para poder gozar de autonomía económica y no ser una carga para la familia. Testimonios de quienes participan en cursos de oficios dan cuenta que estos los convierte en seres independientes, con oportunidades en el campo laboral.

Quienes se han formado en la escuela de Arte y Oficios Brisas de Macuto, en el centro de Barquisimeto, manifiestan que al recibir los talleres que este centro educativo ofrece consiguen una nueva forma de ganarse la vida, al dejar de tener un empleo fijo y preguntarse ¿y ahora qué hago?

Oficios Macuto son herramientas para el empleo fijo

Elsy Orozco, docente jubilada, sostiene que hacer el curso de corte y confección no sólo le permitió perfeccionar sus habilidades en la costura, sino que le dio herramientas para crear prendas de vestir que vende en su núcleo familiar y grupos de amigos.

“Con esto me he podido sostener en los últimos seis meses, ya que afortunadamente a diario tengo trabajos para hacer y por supuesto tengo mi entradita extra que me permite sostenerme”, detalló Orozco.

Esta escuela de arte y oficio capacita a cientos de personas que acuden a ella, con el fin de sentirse útiles sin importar la edad, ya que allí estudian personas de 18 años en adelante y cada vez más asisten adultos mayores.

Leonora Cordero, directora de la institución, afirmó que cada integrante que se incorpora a los talleres se le abre una nueva oportunidad de sustento propio, por eso tratan de que el contenido que se les da sea de calidad.

“En estos días estamos entregando certificación a más de 120 participantes de cursos de pinceladas, repostería, cocina, entre otros y nos llama la atención su deseo de independencia, a pesar del apoyo familiar, son personas que le han puesto el corazón a su formación”, añadió Cordero.

Entre las opciones más solicitadas en este centro de aprendizaje están el curso de pintura, de repostería en todos sus niveles, cocina, corte y confección, manicura, maquillaje y decoración de fiestas. Todos con posibilidades de emprender.

Decsy Cuevas, quien se certificó en repostería avanzada, relató que con lo aprendido comenzó a forjar un pequeño negocio que ahora le ayuda a sufragar sus gastos escolares y de su hogar.

Ella recomienda a las personas no quedarse estancadas, a buscar opciones, comenzar a explorar en diversos oficios hasta conseguir algo que le guste mucho, que le apasione lo suficiente como para dedicarse a eso.