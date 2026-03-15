Emcoex enseña a productores de Lara a exportar con menos burocracia

En los últimos cinco años, el envío de mercancía desde el Terminal Intermodal Puerto Seco General de División Jacinto Lara en Barquisimeto a los puertos de La Guaira y Puerto Cabello, ha aumentado un promedio de 150% anual. Esa cifra consolida a Lara como el epicentro de las exportaciones no petroleras de Venezuela, según aseguró el contralmirante Juan Carlos Romero, presidente de la Empresa de Comercio Exterior (Emcoex), ente de la Gobernación de Lara.

Sus declaraciones fueron durante el taller «ABC de Exportación Capítulo Lara», desarrollado el jueves 12 de marzo en horas de la mañana, en un reconocido hotel al oeste de Barquisimeto, que reunió a más de 200 personas, entre agricultores, empresarios, representantes de cámaras empresariales, Seniat, Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), y de la Cámara Empresarial Venezolana Turca (Caveturk). País interesado en los productos agrícolas que se cosechan en Lara, como el café.

«Estamos desarrollando esta capacitación en conjunto con Caveturk y la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón, para seguir colocando los productos de fabricación nacional en el exterior. Buscando que haya menos obstáculos burocráticos y despejando las interrogantes a los futuros exportadores sobre cómo realizar y de qué manera facilitarle la logística y los procesos que permitan ingresar al mercado internacional», comunicó.

Productores buscan a Barquisimeto como punto desde el cual exportar

Desde el Puerto Seco sale mercancía de Lara y de estados vecinos como Trujillo, Barinas, Portuguesa y Yaracuy, donde empresarios ven más rentable hacer un trámite desde Barquisimeto, ya que funciona como un Hub estratégico; es decir, facilita la logística de los envíos.

Lara es una parada cercana que disminuye los costos de fletes y Emcoex es una Ventanilla Única que «facilita la vida al exportador». Ya que es un modelo de gestión que permite a las empresas realizar trámites del Seniat en la Aduana Centroccidental de Barquisimeto, inspecciones de controles fitosanitarios del Insai, del Servicio de Contraloría Sanitaria del estado Lara, y además contar con el resguardo del Comando Nacional Antidrogas, la Guardia Nacional Bolivariana, para que los productos lleguen más rápido a los puertos, todo desde un mismo lugar.

«Si una empresa tiene toda la permisología al día, su proceso de exportación dura tan solo un día. Pero si requiere el acompañamiento técnico de Emcoex desde cero, puede demorar en sacar su producción hacia cualquier parte del mundo en mes y medio. Pero recalco, si está al día, el proceso de exportación puede durar incluso horas», indicó Juan Carlos Romero, en entrevista al Diario de Lara, LA PRENSA.

Explicó que Emcoex va más allá de facilitar el traslado de los contenedores y los trámites de exportación, se encargan de asesorar hasta la búsqueda de los clientes en países que tienen alianzas comerciales con Venezuela. Adicionalmente ayudan a los agricultores a verificar su manejo de costos de producción, para vender al mejor precio en el exterior, e incluso pueden diseñar las marcas de los emprendedores que quieran exportar. «Desde la Gobernación de Lara hay un fondo de financiamiento para acompañar a los productores», anunció.

Cifras de exportación

Desde 2022 hasta febrero 2026, por el Terminal Intermodal Puerto Seco G/D Jacinto Lara, se han realizado 359 operaciones, se han enviado al exterior 1.454 contenedores que equivalen a 35.628 toneladas. Romero destacó que las exportaciones se duplicaron del 2024 al 2025, pasando de 4.711 toneladas a 9.617 toneladas el año pasado.

El rubro que más se exporta desde Lara es café verde (granos de café crudo), seguido del frijol mungo o chino,que se produce en el estado Portuguesa, pero es enviado desde Barquisimeto al exterior. En tercer lugar están los destilados (ron y cocuy), seguido de las hortalizas y frutas, alimentos procesados y próximamente el estado Lara se prepara para exportar minerales no metálicos, como la arcilla blanca, enviando un primer buque a granel con 40.000 toneladas hacia Europa.

«Entre enero y febrero de 2026, hemos registrado un repunte importantísimo de la exportación de café. El incremento es de 150%, respecto al mismo período del año pasado. Eso se traduce a 72 contenedores exportados solamente de este rubro. Resaltó que el principal mercado del café venezolano es Estados Unidos.

Interés por lo criollo

Salim Aboul Mouna, Cónsul Honorario de Turquía en Centroccidente y vicepresidente de Caveturk, informó que hacia este país, ubicado entre Asia y Europa, han llegado productos como el café, ajonjolí y frijol chino, cosechados en Venezuela.

«Trabajamos para que haya rutas directas que sean rápidas navegando, y así poder llevar aguacates y piñas que se cultivan en el estado Lara…Es importante resaltar que nada más el año pasado salieron más de 340 contenedores de frijol chino, sobre todo desde Portuguesa hacia Turquía», manifestó.

Por ahora, la totalidad de los envíos han sido por vía marítima, pero están en conversación con el Gobierno nacional, para que próximamente exista una ruta aérea entre Venezuela y Turquía que agilice el envío de productos.