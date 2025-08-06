Deterioro en la Avenida Divina Pastora: Vecinos de Barrio Unión piden soluciones a basura y huecos

La avenida Divina Pastora, conocida como la uno de Barrio Unión y que cuenta con una longitud de aproximadamente 2.5 kilómetros, desde la calle 37 hasta la calle 51, los huecos y los vertederos de basura improvisados sobreabundan en esta importante arteria vial del oeste de la ciudad de Barquisimeto, que da hacia zonas populares de la parroquia Unión.

En diversos puntos de la avenida se encuentran ramas de basura que, según testimonio de consultados por LA PRENSA, son colocados por personas que no residen en el lugar, dejando los desperdicios en horas de la noche cuando ya todos duermen.

Rafael Barrios, residente del sector, explicó que aunque a diario pasan camiones recolectores de basura para recoger los desechos, cuando despiertan al día siguiente los vertederos siguen estando allí, como si la basura no se hubiera recogido.

«Nosotros como comunidad hemos pedido a las autoridades que nos brinden apoyo colocando un puesto policial en la avenida para que no continúen dejando basura en la zona. Se ven en cada esquina bolsas de basura que ni siquiera son de nosotros», señaló Barrios.

El vecino afirmó que a los pocos que capturan tirando basura se les acercan para llamarles la atención, pero la respuesta es violenta, siendo este el motivo principal para solicitar un puesto de control policial.

Jesús García, vendedor del mercado Las Catacumbas, detrás de la Feria de Cecosesola, relata que la inconsciencia ciudadana es el principal causante del problema. Afirma que hasta animales muertos han dejado allí, siendo ellos quienes los llevan a otros sitios para evitar contaminación y malos olores en el mercado.

«Todos los días es el mismo problema, la gente no sabe lo perjudicial que es eso, aquí se venden frutas y hortalizas que se pueden contaminar. Nosotros hacemos lo posible para mantener todo esto limpio, pero el esfuerzo es en vano», añadió García.

Vialidad en la Avenida Divina Pastora

Otro de los problemas evidente de la avenida Divina Pastora es el deterioro en su capa asfáltica, provocado por las continuas filtraciones de agua, ya sean negras o blancas y el intento de reparar dichas fugas por la empresa Hidrolara sin mantenimiento continuo.

El equipo de LA PRENSA totalizó 18 huecos en las 14 cuadras que comprenden esta arteria vial, siendo el más crítico uno que supera los 10 metros de largo, ubicado entre las calles 15 y 16 de la avenida y que fue hecho por la hidrológica hace más de ocho años y no se reparó. Para reducir el daño, los vecinos durante estos años han rellenado el hueco con escombros, de tal forma que el transporte siga circulando por allí.

Juan Salcedo afirmó que al conducir por la uno de Barrio Unión se debe tener precaución, a muy baja velocidad y maniobrando el volante, porque de no hacerlo pueden caer en uno de estos huecos y dañar el tren delantero del automóvil.

«Es necesario la reparación de esta vía de alta afluencia vehicular, de aquí salen los carritos y busetas que van para los barrios El Carmen, Los Crepúsculos, El trompillo, Cerro Gordo y otras partes de la parroquia Unión», expuso Salcedo.

Alfredo Díaz, transportista, resaltó que producto de los huecos, sobre todo en horas de la noche, se han presentado accidentes de motorizados, quienes al no poder desacelerar terminan cayendo e impactando contra el pavimento.