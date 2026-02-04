Derecho civil y mercantil tienen más riesgo de intrusismo

La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

Locales

Gremio de derecho en el estado Lara advierte a la población que eviten ser engañados, mientras que a los profesionales recomiendan que deben actualizarse.

Por Guiomar López
El Colegio de Abogados del estado Lara advierte que el derecho civil y el mercantil son las áreas más vulnerables al intrusismo profesional. En este sentido, instan a la ciudadanía a no dejarse engañar por «gestores» ajenos a la abogacía y a denunciar cualquier irregularidad, tras verificar que el profesional esté debidamente inscrito en el gremio local.

Según la doctora Nancy Rodríguez de Rodríguez, como parte de la directiva del gremio, se conocen de varias denuncias en estas áreas, las cuales son procesadas bajo el debido tratamiento del tribunal disciplinario del colegio de profesionales del derecho. Insisten en que todo abogado deber estar debidamente registrado en el colegio y en el Instituto de Previsión Social, lo que se considera constancia de que tiene licencia para ejercer el derecho.

«Preocupa que personas irresponsables e inescrupulosas se aprovechen de la necesidad del solicitante. Es un tema tan delicado que cualquiera no puede redactar un documento», precisa y advierte sobre las irregularidades que pueden ser más comunes en contratos de arrendamientos, contratos de ventas y hasta en la utilización de otro nombre.

Llaman a formación actualizada para los profesionales en el área de derecho

Rodríguez también alerta sobre la necesidad de estar a la par de los adelantos tecnológicos, por lo que necesitan que los profesionales se mantengan actualizados. Señalan que la inteligencia artificial puede ser una de las herramientas más valiosas, como aliada para la investigación que permite conocer las causales de procedimientos en el mundo y hasta ayuda a tener acceso a las bibliotecas de prestigiosas universidades.

Precisa que el razonamiento lógico humano no puede ser superado por una máquina, pero la tecnología  facilita el trabajo. Cita ejemplos comunes, como la incorporación de la telemática, siendo vital para los jueces agilizar los casos a través de videollamadas, dejando constancia en respuestas por correo electrónico y hasta simplificar el otorgamiento de poderes legales al abogado.

Barquisimeto, una ciudad estratégica para los negocios

Resaltan que las escuelas de derecho deberían ofrecer más posibilidades, al impartir especializaciones para la preparación de jueces. Rodríguez indica que sería un sólido aporte de la academia venezolana.

Dijo que actualmente se hace alusión a la justicia de paz, pero que en el colegio tiene años fomentándose con una oficina de resolución de conflictos, fundada por Nelly Cuenca de Ramírez.

