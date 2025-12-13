Hasta $600 cuestan los juguetes de la carta del Niño Jesús

Un niño, de unos cinco años de edad, estaba frente al estante de juguetes y en sus manos llevaba dos de estos, una pista de carros y un superhéroe Marvel, se les quedaba mirando y le dijo a su mamá que estaba viendo los precios de los regalos que quería que el Niño Jesús le traiga para Nochebuena.

«Quiero saber cuánto cuesta cada uno, porque el Niño Jesús tiene que repartir muchos juguetes», era parte de la conversación que tenía el pequeño con su mamá, justo en una tienda ubicada al este de Barquisimeto.

Mientras que los niños alistan su carta y la ilusión de qué les traerán para este año, Santa y el Niño Jesús ya tienen una lista clara de lo que más piden los pequeños de la casa.

Muñecas que hablan, bebés recién nacidos, bicicletas, cocinas, peinadoras, carros eléctricos, carros de carreras, tabletas, teléfonos y PlayStation son los juguetes que más piden los niños y ellos esperan que ninguno se quede sin su sorpresa.

Variedad en los precios de juguetes en el mercado

Los ayudantes de Santa y el Niño Jesús han estado en la labor de buscar los precios que más se ajusten a su bolsillo y es que un regalo puede llegar a costar hasta 600 dólares.

«Mi hijo pidió un carro eléctrico, pero dio especificaciones y le escribió a Santa que debe ser grande para él poder manejarlo. Estos se encuentran en jugueterías grandes y en centros comerciales, pero los precios pueden variar desde 200 hasta 500 o 600 dólares», comentó Maigualida Rivas, madre de dos niños.

Pero en el centro de Barquisimeto hay variedades de precios, muñecas que pueden encontrarse entre 15 a 30 dólares, pero son sencillas y sin baterías, mientras que las de gama alta el valor puede duplicarse.

Otra de las más pedidas en las cartas son las bicicletas que van desde 100 hasta 200 dólares, así como también monopatines y patines que tienen variedad de precios, según las zonas de la capital larense. En el área del este, los precios pueden ser más altos, pero se consiguen juguetes de marcas.

«Le pedí al Niño Jesús una bicicleta, un bebé Reborn (muñeca) y una tableta que tenga mucha memoria para poder jugar», manifestó una pequeña niña, de 6 años de edad, mientras estaba con su mamá en una juguetería.

La mamá le explicó a la niña que debe elegir un solo regalo, porque el Niño Jesús debe llevar juguetes a muchos niños y ella sólo sonrió diciéndole que él haría lo posible para complacerla.

También piden tecnología

Aunque hay muchos niños que todavía guardan la ilusión y juegan con muñecas o carritos, hay quienes prefieren la tecnología, en las cartas se pueden leer regalos como celulares, tabletas o PlayStation.

Los precios de cada uno va a depender de las marcas, por ejemplo, las tabletas de gama baja se ubican entre 60 y 150 dólares, mientras la gama media va desde 200 dólares en adelante. Los celulares que más piden los niños son de gama media y alta.