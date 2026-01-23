Las consultas externas del Hospital Central de Barquisimeto fueron reubicadas. De acuerdo con lo explicado por médicos y pacientes que hacen vida en la institución, el edificio que está frente al Antonio María Pineda se encuentra en remodelación por la explosión de un transformador. Esta situación hizo que las consultas fueran ubicadas en diversos puntos del centro asistencial.

Según testimonios, el problema está en el centro médico desde hace una semana. Linda Amaro, directora del Hospital Central de Barquisimeto, confirmó la inoperatividad temporal del edificio y explica que ya la remodelación del área de consulta está en su última fase.

«Ya está listo. Estamos limpiando y desratizando para arrancar las consultas con normalidad el próximo lunes», dijo Linda Amaro al ser consultada por el tema. La doctora menciona que a pesar de esta situación, la institución nunca dejó de prestar atención a los pacientes. Amaro explica que, responsables de cada una de las especialidades médicas que se atienden en el edificio, canalizó las citas programadas a lo largo de la semana y pasaron consultas en áreas que fueron habilitadas.

La unidad de urología, por ejemplo, fue una de las que se vio en la necesidad de buscar espacios para pasar consulta y, de forma temporal, usó la sede del Servicio Autónomo de Oncología (SAO).

Atenciones en el Hospital Central

Hay que recordar que el área de consulta externa del Hospital Central es una de las más visitadas en la institución. De acuerdo con cifras aportadas por el mismo hospital, sólo en 2025 fueron atendidas 131 mil 857 pacientes distribuidas en diversas especialidades. Este número confirma la importancia del edificio para la institución.