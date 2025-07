Conductores exigen asfaltado en la carrera 30

Maniobrar el volante y desacelerar reiteradamente se ha convertido en la rutina de choferes quienes circulan por la carrera 30 de Barquisimeto, desde la calle 33 hasta la calle 42, y es que unos 17 huecos de diversas dimensiones hay en la zona, mientras que vecinos y transeúntes claman por la aplicación de un plan de asfaltado.

Desde huecos de un metro 50 centímetro de largo por dos metros 10 centímetros de ancho hasta uno de cinco metros de ancho por cuatro metros de largo predominan en esta arteria vial que afectan a populosos sectores como Barrio Japón 1 y 2 y las Acacias, de la Parroquia Catedral del municipio Iribarren. Algunos conductores sostienen que a la zona se le ha denominado «la carrera acaba carros» ya que los trenes delanteros, los amortiguadores, los cauchos y rines, rótulas, terminales de dirección y la misma carrocería de los vehículos, terminan dañándose de no manejar con precaución mientras se sortean los orificios en la calzada.

El conductor Yomar Castillo, dijo que a diario conducía por esta vía, desde su residencia hasta su puesto de trabajo, pero que desde hace unos dos meses ha preferido caminar, porque su vehículo ha presentado daños mecánicos, producto de la continúo transito por la zona de huecos.

«El tren delantero de mi carro se dañó de tanto caer en estos hoyos, lo logré reparar y me salió costoso por ello preferí caminar hasta que no se repare este tramo, uno debe cuidar el carrito; me imagino el daño que tienen todos los carros que frecuentan este vía a diario» señaló Castillo.

Piden asfaltado en hueco profundo

El hueco más profundo se ubica entre las calles 35 y 36, de la carrera 30, su profundidad supera los 60 centímetros y según testimonios de residentes ha provocado múltiples accidentes de moto, sobre todo cuando llueve debido a que el orificio se llena de agua y no es visible para los conductores.

Rodulfo Torres, residente de la zona, afirmó que el hueco ya lleva ocho años que se formó debido a una ruptura del tubo principal de agua blanca que personal de Hidrolara reparó pero solo tapó la tubería con escombros.

«Con el paso de los años, ese hueco se hunde más y más y los choferes tienen que esquivarlo para poder circular. Ya se han presentado accidentes y el caso lo hemos reportado hasta en la gobernación pero no sabemos por qué no se ejecuta la obra. Esperamos que el nuevo gobernador si se digne a reparar esta carrera barquisimetana» señaló Torres.

Para revertir un poco el daño algunos vecinos se han organizado para llenar los huecos con escombros que tienen en sus hogares; sin embargo, consideran que esta medida es un pañito de agua tibia y en tiempos de lluvia más.