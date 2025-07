Cementerio Nuevo de Barquisimeto: ocupación crítica impulsa propuestas de nichos y columbarios

Familiares esperan por nuevas opciones para recuperar la capacidad del llamado Cementerio Nuevo de Barquisimeto, donde se conoció que de las 49 hectáreas que tenía a disposición desde su creación en el año 1968, están ocupadas 48 hectáreas en la actualidad. Conocen de las propuestas de creación de columbario y tumbas de pared (nichos) para seguir atendiendo el acelerado crecimiento de la demanda local, así como de familiares de algunos difuntos de estados vecinos o de la región central. Mientras la directiva confirma que siguen atendiendo las solicitudes de sepulturas tradicionales.

Se trata del camposanto con más demanda en la ciudad, que según Juan Campos, director del Instituto de Servicios Funerarios y Cementerios de Iribarren (Insefucem), la prioridad sigue siendo la sepultura bajo tierra. Familiares indican que se han ocupado algunas vías de tránsito del camposanto para entierros y esperan que se concreten proyectos para aprovechar más el espacio.

Según una fuente interna, se conoció que el cementerio Bella Vista, de valor patrimonial funerario del siglo XIX, ocupa 24 hectáreas y del aproximado de 100 mil panteones, sólo alrededor de 90 mil tienen algún cupo para los miembros de estas familias. El cementerio de Santa Rosa se encuentra en cierre técnico desde aproximadamente seis años, y el cementerio de Tamaca, al norte de Barquisimeto, ya ha ocupado ocho de sus 10 hectáreas.

“El Cementerio Campo del Silencio (Cementerio Nuevo), no se ha extendido hacia las calles aledañas, sino en algunas vías internas, sabiendo que el tránsito vehicular no es una prioridad. Se están acondicionando esas vías para seguir enterrando allí, respetando el espacio de las caminerías”, dijo Campos, indicando que el tradicional acompañamiento al féretro se puede iniciar desde la capilla interna, y afirmó que existe un proyecto de reacondicionamiento, del cual no puede ofrecer detalles.

El equipo de La Prensa confirmó, tras un seguimiento durante varios días y en función de la información aportada por familiares y algunos trabajadores, que el promedio al día es de 15 entierros, siendo alrededor de 400 al mes y sólo 30% corresponde a panteones (con capacidad para los cuerpos de varios familiares), con la documentación en regla. La investigación también arrojó que cuentan con un promedio de 200 mil panteones y unos 150 mil, aún tienen cupos, incluso algunos para tres difuntos.

Al recorrer las instalaciones de este cementerio, se aprecia una construcción que empezó a ser levantada cerca del módulo policial interno y que consta de 18 cavidades para tumbas de pared, una especie de gavetero donde se introducirían los cuerpos completos, acostados.

Cada “parcela” tendría capacidad para tres difuntos y puede albergar hasta 18 cuerpos por módulo.

Por otra parte, estarían los columbarios para las cenizas de los que opten por la cremación, donde los familiares puedan acudir a honrarlos y recordarlos. Sólo en una pared de 10 metros de ancho por tres metros de altura se pueden contener entre 50 a 60 difuntos.

Ofrece la posibilidad de albergar las cenizas de los cuerpos exhumados, transcurridos entre 4 a 6 años, previa autorización de los deudos o con el previo acuerdo en contrato, siempre y cuando la causa de la muerte sea natural.

Una fuente interna del Cementerio Nuevo indicó que en caso de continuar el proyecto de columbarios de las 48 hectáreas que ya están en uso se pueden reducir a nueve; es decir, rescatar progresivamente 39 hectáreas si se permite la exhumación de cuerpos más antiguos, con el consentimiento de familiares directos y que estos sean cremados y pasados a columbarios o que la familia se lleve las cenizas.

Además, también está la propuesta que esos cuerpos que superan los 30 años pasen a receptáculos de guarda restos que no excedan 30 centímetros, con ese tipo de urnas pequeñas y tal estructura para un difunto puede alcanzar para una decena.

Son proyectos que deben ser analizados en varias fases y con especial atención, para regirse con el protocolo exigido por los organismos sanitarios.

Cementerio Nuevo de Barquisimeto: familiares quieren soluciones

Pero los familiares y algunos trabajadores del Cementerio Nuevo coinciden en que se necesita sensibilizar a la población para terminar con los mitos o tabúes en torno a la cremación. El diseño y difusión de una campaña para la toma de conciencia, donde se sumen los medios de comunicación y redes sociales para informar en torno a las ventajas de este tipo de proyectos para modernizar y tener mayor capacidad de respuesta a las necesidades de sepulturas.

Indican que hay que entender la necesidad de aprovechar al máximo el espacio, con la posibilidad de que se reutilicen las fosas más antiguas y sin faltar el respeto, porque igualmente se mantendrán conservados en un lugar seguro.

De allí, el asombro de Joan Carmona, quien junto a su hija mayor visitaban la tumba de su otro hijo que falleció a mediados de julio de 2025 y fue enterrado en una de las calles internas. Señaló que ciertamente el cementerio empieza a colmar su capacidad y su pequeño hijo fue sepultado en una de ellas, así como otros cuerpos.

Mientras, Yessimar Linárez junto a sus dos hermanos y otra pariente estaban visitando a su padre por el día de su cumpleaños, quien fue enterrado en el año 2022 en un sector que conocen como Las Terrazas, debido a que algunos familiares levantan improvisados techos para proteger las flores y la tumba del sol y la lluvia. Ellos acostumbran a ponerse de acuerdo y van en grupo en fechas importantes.

“Nos cuesta llegar y por eso se necesitan vías de accesos más cercanas. Así uno evita estar pasando por encima de otras tumbas, porque uno trata de evitarlo por ser una falta de respeto”, señaló esta joven junto a sus hermanos, provenientes del barrio Simón Rodríguez, admitiendo que deben tener mucho equilibrio al caminar, porque hay espacios en que un paso sin precisión puede significar una lesión en los miembros inferiores.