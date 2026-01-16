Bosques de Morán, Andrés Eloy Blanco y Torres, registran mayor número de incendios desde 2024

De acuerdo con reportes satélites y técnicos de la plataforma digital Global Forest Watch (GFW), para monitorear bosques e incendios, los parques nacionales Dinira, en Moran, Yacambú en Andrés Eloy Blanco y Cerro Saroche, en el municipio Torres, vienen registrando desde 2024 un mayor número de incendios forestales. Según ha investigado Álvaro Zambrano, ingeniero forestal, profesor universitario y especialista en ecosistemas, casi en la totalidad son provocados por la intervención humana, debido a la deforestación por la expansión agrícola como el cultivo de café y la producción ilegal de carbón.

La situación es crítica, cuando los afectados son los bosques primarios o parques nacionales que protegen las principales cuencas hidrográficas de Lara, como la del Río Tocuyo, que surte el Embalse Dos Cerritos, que proporciona agua a la población de Morán, Jiménez y al 80% del municipio Iribarren.

Zambrano exige a las autoridades tomar medidas ambientales urgentes para estas áreas protegidas, sobre todo porque se registra el periodo seco en Venezuela, que es cuando históricamente hay menos lluvias y son más frecuentes este tipo de incendios. Además, el consultor ambiental sostiene que la situación genera alarma, porque se pronostica que entre junio y julio, se registre en el país el fenómeno climático El Niño, que causa sequías y más incendios.

En 2024, el investigador registró a través de reportes satélitales de GFW, entre los meses de enero y abril, aproximadamente 300 incendios forestales, la mayoría ocurrieron en el Parque Nacional Yacambú, Dinira y Cerro Saroche. En cuarto lugar se ubica el Parque Nacional Terepaima, que abarca los municipios Iribarren, Simón Planas y Palavecino.

«La primera causa de los incendios forestales, es la expansión agrícola. Los productores despojan al suelo de su vegetación para poder sembrar y estos comienzan a quemar y el fuego se propaga. La segunda causa son los efectos del cambio climático, que es aumento de la temperatura y escasez de precipitaciones…El cambio climático son las emisiones de dióxido de carbono, de contaminantes a la atmósfera. Eso desestabiliza la presión atmosférica y los movimientos de los aires junto con las temperaturas de los océanos, en este caso del Océano Pacífico, creando otro fenómeno que ayuda a limitar y aumentar las precipitaciones y las temperaturas: el Fenómeno del Niño (sequía) y de La niña (más lluvias)», explicó.

Según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en un reporte publicado en la página web del Correo del Caroní, Venezuela actualmente registra el fenómeno climático La Niña, y se proveen precipitaciones esporádicas hasta febrero.

«Los incendios forestales lo que hacen es perturbar el ecosistema. Se dejan de producir termodinámica, es decir, retroalimentación de energía y afecta el ecosistema, los árboles, la vegetación que son los que producen el agua en ese en ese sitio. La situación es preocupante por la seguridad hídrica del estado Lara. Es por eso que yo menciono, según reportes de Global Forest Watch, que la cantidad de incendios son inusualmente altos si se comparan los del año 2023, con 2024 y con 2025», mencionó el ingeniero Álvaro Zambrano.

Semiárido vulnerable

Jacobo Vidarte Donaire, especialista en análisis de gestión de riesgo y eventos adversos, informó que una zona afectada por un incendio forestal, tarda en regenerarse aproximadamente entre 50 a 70 años, solamente si no ocurren incendios en ese período.

«En un parque nacional, un incendio forestal podría arrasar con 10 mil o hasta 30 mil hectáreas. En esas áreas, hay una cantidad inmensa y desconocida de faunas silvestres, que sufren por el fuego. Eso implica que se pueden morir o quedar heridos por quemaduras. Implican que deban desplazarse o salir forzosamente de su ecosistema. Un incendio forestal es sinónimo de pérdida de habitat, de cuerpos de agua y la imposibilidad de retornar», explicó Vidarte, quien actualmente es comisionado de la alcaldía de San Diego, en Valencia, estado Carabobo.

Zambrano, acotó que en bosques secos tropicales, como el semiárido larense, los daños que ocasionan los incendios forestales son extremadamente difíciles de reparar. «En municipios como Torres o Urdaneta, que son las zonas más áridas de Lara, la recuperación de un incendio forestal es casi imposible, porque ahí se está perdiendo suelo y se va hacia la desertificación», apuntó.

Mientras que en los bosques húmedos de Andrés Eloy Blanco y Morán, el ecosistema trata de recuperarse a partir del cuarto año. «Sin embargo, es frecuente que hacia el quinto año el ecosistema pierda la capacidad de contener los sedimentos y nutrientes arrastrados tras un incendio forestal. Estos materiales son transportados por los ríos hasta el embalse Dos Cerritos, provocando su colmatación, la proliferación de algas y bacterias, y la consecuente contaminación del agua que consume la mayoría de los habitantes del estado Lara», analizó.

Medidas urgentes para frenar incendios

A través de una carta pública, el ingeniero forestal Álvaro Zambrano, señaló seis medidas urgentes que las autoridades ambientales del estado Lara deben tomar iniciando el año 2026 para proteger los parques nacionales. Tomando en cuenta que la premisa debe ser que los seres humanos y los ecosistemas puedan convivir en armonía y los bosques afectados por la deforestación e incendios forestales vuelvan a su estado inicial.

La primera acción que propone es la activación inmediata de un sistema de alerta temprana y respuesta rápida (SAT-RR) con cuadrantes operativos, niveles de riesgo y brigadas comunitarias entrenadas.

«Inparques tiene personal en algunas de estas áreas protegidas, pero a mí me parece que es poco el personal que tiene y que les hace falta el equipamiento, la movilización y de paso la adecuación de medidas tecnológicas…Se requiere equipamiento tecnológico, sistemas de información geográfico, y personal suficiente», comunicó.

La segunda medida es el cierre temporal de accesos y patrullaje reforzado en polígonos de bosque primario, especialmente durante picos de calor y sequía. «A partir de julio se pronostica una sequía tremenda. Entonces, se debe establecer patrullaje en esos bosques primarios, en Andrés Eloy Blanco, en Moran, en esos parques nacionales durante esos picos de calor», argumentó.

La tercera acción es la Implementación de cortafuegos estratégicos y manejo de combustibles en zonas de interfaz urbano–forestal y corredores ecológicos. «Una de las medidas para disipar el fuego es que no continúe y avance. Entonces, se hacen especies de callejones para que el fuego no se propague, eso se llama cortafuegos, como los que hace corpoelec, para que un incendio no llegue a una torre eléctrica, o como se recomienda se haga en los patios de las viviendas», señaló.

Una cuarta medida, es la suspensión de permisos de tala y desmontes en zonas críticas, con auditoría satelital y sanciones efectivas. «Allí debe actuar el Ministerio de Ecosocialismo, que es el que debe proteger el patrimonio forestal, resguardarlo, y cuidarlo. Por eso es necesario que se suspendan los permisos de tala y desmonte en zonas críticas. En los parques nacionales tiene que haber presencia de guardaparques, y el Ministerio de Ecosocialismo debe tener presencia en todos los municipios», afirmó.

Una quinta medida es que las autoridades de Lara, deben trabajar en plan de restauración ecológica de 90 a 180 días, priorizando nacientes, corredores ribereños y áreas degradadas por incendios previos.

«Para que se dé una restauración ecológica se tienen que aprovechar los picos de agua que tenemos para proteger las cuencas hidrográficas de acuerdo a los fines que se tengan. Las restauraciones ecológicas deben ser diseñadas, planificadas, debe haber áreas de conservación bajo sistemas agroforestales, áreas donde se identifiquen los tipos de especies animales y vegetales, priorizando las nacientes, los ríos y las áreas ribereñas que tiene la cuenca el Río Tocuyo, que hay que comenzar a reforestar y restaurar», manifestó.

La última acción urgente que a su criterio se debe implementar, es publicar mensualmente indicadores de MRV (monitoreo, reporte y verificación) sobre incendios, deforestación y restauración, con datos abiertos y auditoría independiente.

Pérdida de vegetación

Según datos de Global Forest Watch, En 2020, Venezuela tenía 52 millones de hectáreas de bosque natural, que se extendía por el 57% de su superficie terrestre, pero para el año 2024, el país perdió 150 mil hectáreas de bosque natural, equivalente a 65 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) liberadas a la atmósfera.

Adicionalmente reseña que desde 2002 hasta 2024, Venezuela perdió 2.4 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale al 4,0% del área de cobertura arbórea existente en el año 2000, y generó 1.1 gigatoneladas de emisiones de CO₂. Las principales causas son la deforestación y los incendios forestales.

Esta situación compromete los recursos naturales de generaciones futuras y compromete la economía de Venezuela.

Incendios forestales son mortalmente riesgosos

Un incendio forestal en un parque nacional se propaga rápidamente por la velocidad y la dirección del viento, por eso Jacobo Vidarte Donaire, Comisionado de la alcaldía de San Diego en materia de análisis de gestión de riesgo y eventos adversos, señala que pueden ser altamente mortales.

Funcionarios bomberiles, deben caminar por horas dentro de un bosque para poder apagar el incendio. Generan un importante desgaste de los equipos utilizados. Un equipo de guardia se somete a gran presión de trabajo durante una jornada de combate de incendio forestal incluso de vegetación.

«En Venezuela los bomberos están preparados para atender un incendio forestal. Pero siempre hacen falta más equipos, como los aviones que apagan incendios, que no tenemos en Venezuela. Una vez llegó uno, hace un par de décadas, que cargaba agua en cualquier lago, en el mar, y era más fácil controlar un incendio. Asimismo son necesarios más helicópteros», argumentó.