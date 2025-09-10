jueves, 11 septiembre 2025
jueves, 11 septiembre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Locales

Barquisimeto requiere un plan para sembrar más árboles en la ciudad

Esta necesidad urbana fue señalada en el foro "Los árboles también son ciudadanos", donde también se dio a conocer que la mayoría de los árboles sembrados en avenidas de Barquisimeto son de neem.

Ana Uzcátegui
Por Ana Uzcátegui
Barquisimeto requiere un plan para sembrar más árboles en la ciudad

Durante el foro «Los árboles también son ciudadanos», desarrollado ayer, 9 de septiembre, en el Colegio de Ingenieros del estado Lara, docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UCV, núcleo Barquisimeto, concluyeron que la ciudad requiere de un gran censo de árboles y de una reforestación en avenidas y zonas residenciales para proporcionar más sombra y proveer de hábitat a la fauna.

Estudiantes de arquitectura registraron 1200 árboles en ocho avenidas: avenida Lara, Los Leones, avenida Bracamonte, avenida 20, Vargas, Los abogados, Rómulo Gallegos y la avenida Pedro León Torres, específicamente en el cementerio Bella Vista.

Barquisimeto requiere un plan para sembrar más árboles en la ciudad

«Registramos árboles nativos que presentan enfermedades o degradación. También conseguimos especies como el neem, que son introducidas, que han desplazando a las autóctonas, creando una fragmentación de hábitat y desplazamiento de la avifauna de la ciudad que debemos rescatar», expresó Alessandra Rangel, arquitecta y profesora de la UCV.

Ley de protección del agua: Un esfuerzo conjunto entre ambientalistas y el gobierno

Urbanismo de Barquisimeto necesita ser replanteado

El presidente del Colegio de Ingenieros del estado Lara, Julio Gutiérrez, indicó que la ciudad debe pensar en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Local, y desarrollar una política para sembrar más árboles en las vías públicas.

«Hay árboles de raíces profundas que han afectado desde el pavimento hasta la red de drenajes y alcantarillados. Hay que pensar dónde trasplantarlos y sembrar las especies adecuadas», refirió.

Tabla de contenidos
  1. Urbanismo de Barquisimeto necesita ser replanteado

Noticias relacionadas

No te pierdas

Nacionales

Diócesis de Trujillo lanzará libro y estrenará canción acerca de José Gregorio Hernández en Isnotú

Paola Mosquera -
Como una actividad previa a la canonización del doctor José Gregorio Hernández, el próximo 19 de octubre, realizarán el estreno de un libro escrito por el padre José Magdaleno Álvarez y un tema que será su canción oficial.

«El Conjuro: Últimos Ritos» rompe récords con un debut global de $194 millones

Jackson Chourio, a un paso del 20/20 por segunda temporada consecutiva

Granada es encontrada en sector El Obelisco de Barquisimeto

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.