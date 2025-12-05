Barquisimetanos disfrutaron de la superluna de diciembre

A las 7:14 de la noche de este jueves 04 de diciembre, astrónomos y aficionados barquisimetanos pudieron observar y estudiar a la luna llena en su máximo esplendor, con un tamaño más grande y más brillante. Este fenómeno se conoce con el nombre de «sizigia de perigeo», que es cuando la luna se encuentra en un punto de órbita, más cercano a la tierra, y se pudo observar en toda Venezuela. En el año 1979, el astrólogo, Richard Nolle, acuñó el término «superluna» y es el que se ha difundido en medios de comunicación y redes sociales.

«El momento más cercano en que la luna gira en un punto de la órbita, a poca distancia de la tierra, se conoce como perigeo. El promedio de la distancia de la luna a la tierra es 380.000 kilómetros, pero este jueves estuvo aproximadamente a 360.000 kilómetros a las 7:09 p.m. y se observó en su totalidad en el país, apenas inició la noche», explicó Rhadamés Barroeta, quien es asesor de astronomía de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de la Región Centro Occidental (Fundacite), y tiene una organización que se llama A Pie de Ruta, porque también es guía de turismo astronómico, certificado internacionalmente.

Barquisimetanos se reunieron en el parque Cardenalito

Ayer instaló dos telescopios en el parque Cardenalito del Este, en Barquisimeto, para que cualquier persona pudiera detallar bien a la luna y además ofreció charlas educativas explicando este fenómeno. Quienes participaron pudieron observar a la luna más redonda y hasta hubo parejas que se dedicaron a la luna, porque muchos la consideran un símbolo universal de amor, belleza y eternidad. También hubo fotógrafos que disfrutaron el momento en que este satélite natural de la tierra estuvo en su máximo fulgor.

«La luna estuvo entre 13 y 14% más grande y entre 25%y 30% más brillante anoche», indicó. Otro nombre con el que se conoce a esta luna llena es «plenilunio» y antiguamente le decían «luna fría», porque es el momento en que este cuerpo celeste se ve completamente iluminada desde la tierra.

Según National Geographic, durante el año 2025, se ha podido visualizar en tres meses consecutivos a la superluna. La primera fue la noche del 08 de octubre, luego el 05 de noviembre y la de ayer. El acontecimiento coincide con las noches más largas y oscuras del año, cercanas al solsticio de invierno.

Explicación científica

«La luna llena del 05 de noviembre fue la más grande del año», contó Rhadamés Barroeta. Ese día se observó a 357.219 kilómetros, según Google Earth Sky. El portal web de National Geographic reveló que también la superluna se observará hoy 05 de diciembre y después el fenómeno no se repetirá hasta dentro de 18 años.

Astrónomos de todo el mundo aprovecharon el fenómeno para divulgar información científica, explicar sus causas y fomentar la observación pública.

«Como todos sabemos la luna gira en torno a la tierra. ¿De dónde sale la luna? Se estima que hubo un choque cósmico gigantesco hace 4.000 millones de años. La tierra estaba en formación, y tras ese choque, un pedazo quedó atrapado en la misma órbita de la tierra. Pero de tanto girar toma la forma esférica que la caracteriza».

«Anteriormente, este satélite natural estaba muy cerca de nosotros y con los años se ha estado alejando. Actualmente se aleja a una tasa de 3.8 centímetros por año. Gracias a que la luna está a más de 380.000 kilómetros de distancia del planeta, es que nuestros días son de 24 horas. Antes, cuando estaba más cerca, los días duraban mucho menos», comunicó Rhadamés Barroeta.

Para quienes creen en la astrología, la superluna es un momento en el que la energía se intensifica, amplificando las emociones y despertando la intuición. Es un momento considerado propicio para la introspección, la renovación personal y el cierre de ciclos iniciados en meses anteriores.