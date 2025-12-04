«Luna Fría» de diciembre, la última Superluna extrema hasta 2042

La última Superluna de 2025 iluminará el cielo la noche de este jueves 4 de diciembre. Este fenómeno ocurre cuando la Luna Llena coincide con el perigeo, el punto de la órbita donde nuestro satélite se encuentra más cerca de la Tierra. Este acercamiento crea una ilusión visual de una Luna notablemente más grande y brillante que en otras ocasiones, generando un evento astronómico de gran interés.

Debido a su proximidad, se calcula que la Luna se verá aproximadamente hasta un 14% de más grande y un 30% más brillante en comparación a una luna llena promedio. Es destacable que esta Superluna de diciembre es la tercera y última del año 2025.

Esta Luna Llena recibe el nombre de «Luna Fría» o «Luna de la Larga Noche» en el hemisferio norte, una denominación tradicional que se relaciona con la llegada de las noches más largas del invierno. Esta precisa alineación orbital la convierte en una de las Superlunas más «extremas» de este ciclo, un evento que no se repetirá con estas características hasta el año 2042.

Superluna con significado espiritual

A nivel espiritual, al coincidir con la fase de Luna Llena, la energía se intensifica, amplificando las emociones y despertando la intuición. Es un momento considerado propicio para la introspección, la renovación personal y el cierre de ciclos iniciados en meses anteriores.

En diversas tradiciones, esta Superluna es vista como un portal para la purificación y la transformación interior. Es el momento ideal para soltar viejos hábitos, creencias o responsabilidades que ya no aportan valor a la vida, permitiendo que la energía salga hacia afuera para reordenar la mente y el espíritu.

Momento de máximo esplendor

El momento de máximo esplendor para la observación será a las 8:00 PM hora Venezuela, pero su magnitud será notable también durante la noche del 5 de diciembre. Para disfrutar plenamente de este espectáculo, los astrónomos recomiendan buscar un lugar con cielos claros y que se encuentre alejado de la contaminación lumínica de la ciudad.