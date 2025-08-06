Aniversario 473 de Barquisimeto se celebrará con conferencias

El Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto (CCCB) se prepara para celebrar el aniversario 473 de la ciudad en el venidero septiembre, cuando estarán realizando su conferencia anual, pero esta vez el tema será la innovación.

Milagros Gómez de Blavia, presidenta del CCCB, explicó que ya están planificando la conferencia que se va a enfocar en la Inteligencia Artificial e innovación urbana, para así lograr una «ciudad perfecta».

Esta celebración de Barquisimeto se centrará en la innovación

Gómez sostuvo que aunque están apenas con conversaciones, lo que buscan es crear proyectos que sean sostenibles para la ciudad, entre esos una ciudad inteligente (smart city), que es una ciudad que utiliza tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, optimizar los servicios urbanos y promover un desarrollo sostenible.

El CCCB siempre busca dejar proyectos que sean aplicables en la ciudad, pues Gómez recordó el del año pasado con el tema de la arborización y cómo han estado trabajando con estudiantes de arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (UCV).