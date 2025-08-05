Lara inaugura la 19° edición de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

Los Juegos Nacionales Deportivos Estudiantiles (JDNE) 2025 quedaron oficialmente inaugurados con una gran ceremonia en el Domo Bolivariano de Barquisimeto donde desfilaron las delegaciones frente a las autoridades del gobierno nacional.

Parte de los más de 5 mil atletas se hicieron presentes en el recinto de la avenida Libertador, donde estuvo el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, y el Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, entre otros, además de distintas presentaciones de danzas que enaltecieron la cultura venezolana, en especial la larense.

«Quiero darles la bienvenida a nuestro hermoso estado Lara la tierra de crepúsculos que hoy se convierte en el epicentro de talentos, la alegría y el espíritu deportivo de la juventud venezolana», destacó el mandatario regional.

Para Reyes Reyes, estos juegos representan una gran responsabilidad, ya que la entidad larenses estará recibiendo a más de mil estudiantes de distintas partes del país, quienes pasaron por las fases comunales, parroquiales, municipales, estadales, regionales y en esta la etapa nacional.

«Este evento deportivo ha logrado unir a más de nueve mil personas entre atletas, entrenadores, jueces, entre otros, en resumen, los Juegos Estudiantiles, son un compendio de acción estratégico de compañerismo que fomenta el desarrollo integral de la juventud con el deporte», agrega.

Por su parte, el ministro de educación, Héctor Rodríguez destacó que este magno evento deportivo viene a cerrar un «extraordinario año escolar» ya que representó un aumento de cantidad y calidad en la matrícula escolar, con más días escolares, además la formación de maestros y maestras.