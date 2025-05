Inter de Milán y FC Barcelona se enfrentan en una semifinal de la Champions League: ¿Quién avanzará a la final?

Este martes, el FC Barcelona e Inter de Milán protagonizarán un encuentro crucial en las semifinales de la UEFA Champions League, un enfrentamiento que no solo es importante por su valor deportivo, sino que también marcará un capítulo histórico en esta rivalidad. Ambos equipos se han enfrentado en varias ocasiones en competencias europeas, y este duelo definirá quién avanzará a la gran final de la temporada 2024-2025.

Tras un emocionante empate a tres goles en la ida, que se disputó en Montjuïc, el partido de vuelta en San Siro será una verdadera batalla por el boleto a la final. Además, este enfrentamiento entre españoles e italianos será el número 18 en la historia de los duelos europeos entre ambos clubes.

Este 5 de mayo será el 18.º gran enfrentamiento europeo entre Inter y Barcelona, convirtiéndose en la tercera rivalidad más frecuente en la historia del fútbol europeo, solo superada por Bayern Munich vs Real Madrid (28 partidos), Juventus vs Real Madrid (21) y Inter vs Real Madrid (19).

En la ida, el encuentro terminó en un empate a tres goles, por lo que todo se decidirá en San Siro, en un duelo que promete.

