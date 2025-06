Shakira y Alejandro Sanz lanzan el videoclip de “Bésame” tras veinte años de su primera colaboración

En una emocionante noticia para sus seguidores, Shakira y Alejandro Sanz han escuchado las peticiones de sus fans y han lanzado oficialmente el video musical de su colaboración titulada “Bésame”. La canción forma parte del EP “¿Y ahora qué?” del artista español, marcando su tercera colaboración juntos después de los icónicos temas “La tortura” y “Te lo agradezco, pero no”, que cumplen veinte años desde su lanzamiento.

El videoclip ya está disponible en YouTube y, según palabras de Sanz, “también lo encontraréis anclado en todos los corazones que nos escuchan”. La reacción por parte de los seguidores ha sido abrumadora, dejando numerosos comentarios de agradecimiento y entusiasmo. Entre ellos se destacan frases como “Flipo con los dos, nunca dejéis de crear juntos”, “Amamos esa química hermosa con Shakira y amamos “Bésame” y “Ese Sanz que enchinaba la piel con sus letras como en el 97 pero en mejor. Regresaste”.

La colaboración surgió tras años de deseo por parte de ambos artistas. En una entrevista con Rolling Stone, Alejandro Sanz explicó que siempre habían querido volver a trabajar juntos, aunque no encontraban el momento adecuado. “Siempre bromeaba con ella (diciéndole) “deja de cantar con los jóvenes guapos. Hagamos una canción”, recordó entre risas. Después de varias colaboraciones con otros artistas de géneros urbanos como Ozuna y Rauw Alejandro, finalmente lograron fusionar estilos como el afrobeat y el flamenco en esta nueva propuesta musical: “Encontrar un buen equilibrio entre dos artistas en una canción no siempre es fácil, pero lo logramos y ambos estamos contentos. Me parece precioso”, añadió.

Un encuentro artístico de Shakira y Alejandro Sanz

“Bésame” no solo representa una reunión artística muy esperada, sino también un testimonio del talento y la química inigualable entre Shakira y Alejandro Sanz, quienes demuestran que la música puede unir generaciones y estilos diferentes en una misma melodía.