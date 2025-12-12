Shakira y sus hijos iluminan el escenario interpretando «Acróstico» ante 45 mil fanáticos

La cantante colombiana Shakira ofreció un momento memorable a sus seguidores durante el tramo argentino de su gira “Las mujeres ya no lloran tour”. En el segundo de sus tres conciertos programados en la capital bonaerense, la cantante subió al escenario del Estadio Vélez Sarsfield a sus hijos, Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, para una actuación que conmovió a las más de 45.000 personas asistentes.

Juntos, madre e hijos interpretaron por primera vez en vivo la emotiva balada “Acróstico”, la canción que Shakira compuso y dedicó a ambos tras su mediática separación de Gerard Piqué. La aparición de los jóvenes en el escenario fue captada en imágenes y videos que rápidamente se esparcieron por las redes sociales, mostrando a la artista visiblemente emocionada y llena de orgullo mientras compartía el micrófono con sus hijos.

Desde el lanzamiento de la canción en 2023, Shakira había revelado que sus hijos se involucraron activamente en la creación del tema. En una publicación de ese momento, la barranquillera expresó: “Al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido ser parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”.

Shakira comparte un color simbólico con sus hijos

El simbolismo fue un elemento central en la presentación. Shakira escogió un vestuario diseñado por Gaurav Gupta que representaba la figura protectora de la madre. El traje, de un tono azul bebé, fue coordinado con el de sus hijos para simbolizar el océano Atlántico, que geográficamente separa los continentes donde nacieron los niños y donde ella creció. La artista incluso detalló que «todo lo que uso en el escenario, hasta las luces de las pulseras, es del mismo tono de azul bebé», añadiendo un hilo conductor a la puesta en escena.

La histórica colaboración de Milan y Sasha se suma a una impresionante lista de invitados que han acompañado a Shakira en su tour, incluyendo figuras como Maluma, Alejandro Sanz, Danna Paola, Belinda y Carlos Vives. Además de la emotiva interpretación de “Acróstico”, la colombiana deleitó al público con otros temas cargados de significado personal.