La pintura del cartel original de Star Wars establece récords al venderse en una subasta por casi $3.9 millones

La pintura que sirvió como introducción visual de la saga “Star Wars” al mundo hace casi medio siglo, y que fue inmortalizada en el icónico cartel promocional de la película original, fue vendida el pasado miércoles en una subasta por la impresionante cifra de 3.875 millones de dólares.

Esta pieza, realizada en acrílico y aerógrafo por el artista y diseñador de carteles cinematográficos Tom Jung, hizo su debut en los anuncios de periódicos el 13 de mayo de 1977, apenas dos semanas antes del lanzamiento de la épica historia espacial creada por George Lucas.

La obra no solo apareció en la prensa, sino que también adornó vallas publicitarias, revistas y programas de teatro, convirtiéndose para muchos estadounidenses en «la primera vez que vislumbraron la galaxia muy, muy lejana», según Charles Epting, director de consignaciones en Heritage Auctions.

Un objeto cultural que supera marcas históricas

El significativo monto de la venta ha establecido un récord doble: el de objeto de recuerdo más caro jamás vendido de la franquicia cinematográfica y el de cartel de película por el que más se ha pagado en una subasta. Previamente, el récord de la franquicia lo ostentaba el sable de luz de Darth Vader, vendido por $3.6 millones.

La obra original fue conservada por Gary Kurtz, productor de «Star Wars», quien la tuvo colgada en su oficina antes de entregársela a su hija. La familia Kurtz decidió poner la pintura a la venta en la sede de Heritage Auctions en Dallas, donde las pujas se iniciaron a partir de $1 millón. El comprador, cuya oferta ganadora se realizó a través de la web, ha optado por permanecer anónimo.

La evolución de un ícono cinematográfico

La composición de la pintura es un resumen visual de la película. En un lado, se observa a Luke Skywalker empuñando su sable de luz detrás de la Princesa Leia, mientras la imponente figura de Darth Vader se cierne en el fondo. El otro extremo muestra un escuadrón de cazas estelares X-wing en pleno ataque y una representación de Han Solo y Skywalker recibiendo medallas. Un detalle interesante es que R2-D2 y C-3PO se encuentran en la esquina inferior derecha, debido a que fueron incorporados de último momento, detalló Epting.

El director de consignaciones señaló que «es posible observar la evolución de esta pieza» en cómo decidieron qué elementos eran cruciales para la promoción. Este vínculo emocional que los fanáticos de todo el mundo forman con el material de merchandising y la propia película, ayuda a explicar el elevado precio de venta, trascendiendo el mero recuerdo cinematográfico para convertirse en un artefacto cultural e histórico.