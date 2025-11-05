Miss Piggy tendrá su propia película producida por Jennifer Lawrence y Emma Stone

Los fanáticos de uno de los personajes más famosos y carismáticos del universo de los Muppets podrán celebrar la noticia de la primera película en solitario de la icónica Miss Piggy. Este gran proyecto está en las manos de dos de las actrices más influyentes de Hollywood: Jennifer Lawrence y Emma Stone, quienes unirán sus talentos como productoras de esta nueva historia.

Fuentes cercanas a Disney, actual propietario de los derechos de los Muppets, han confirmado el inicio del desarrollo de esta producción, que promete llevar a la cerdita creada por Bonnie Erickson y Frank Oz en los años setenta a una nueva dimensión cinematográfica.

Galardonado equipo creativo detrás del proyecto

Fue Jennifer Lawrence quien confirmó personalmente este proyecto durante su participación en el popular pódcast «Las Culturistas». La actriz no solo reveló que ella y Stone asumirán roles de producción, sino que también que el aclamado dramaturgo y reciente ganador del premio Tony, Cole Escola, será el encargado de escribir el guion.

La ganadora del Óscar, en tono de broma, expresó su entusiasmo por trabajar con Stone: «Es una locura que aún no hayamos hecho una película juntas», un deseo que, aunque no las vea en pantalla como protagonistas, se materializará en este proyecto.

En su revelación, Lawrence compartió una anécdota personal que la conecta con uno de los talentos del equipo: la actriz había considerado la posibilidad de debutar en Broadway interpretando a Mary Todd Lincoln en la elogiada obra «Oh, Mary!», una sátira escrita y protagonizada por el propio Cole Escola.

El gran debut de Miss Piggy en solitario

Con este anuncio, la temperamental diva de los Muppets se prepara para un regreso triunfal a las cámaras de Hollywood. Este nuevo proyecto representa una oportunidad única para la icónica Miss Piggy, cuya historia estará en manos de algunas de las mentes más audaces y creativas del momento.

La incursión de figuras del calibre de Jennifer Lawrence y Emma Stone en la producción, junto al talento de Cole Escola en el guion, augura una película que no solo honrará el legado de Miss Piggy, sino que también la proyectará hacia nuevas audiencias. Este proyecto subraya la vigencia y el impacto cultural de un personaje que, desde su creación, ha capturado corazones y sigue siendo relevante en el panorama del entretenimiento.