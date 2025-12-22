Lluvia de peluches del Real Betis bate récords con más de 25.000 recolectados

El Real Betis Balompié, equipo de la primera división de España de la ciudad de Sevilla, vivió ayer una jornada histórica durante su enfrentamiento contra el Getafe CF.

En el marco de su ya tradicional iniciativa navideña en donde la afición verdiblanca arroja peluches al campo durante en medio tiempo del último partido del año previo a la celebración de Navidad, se logró recolectar un total de 25.092 peluches. Esta es la cifra más alta registrada desde que esta acción solidaria comenzó en el año 2018.

El evento tuvo un escenario inédito, el Estadio de La Cartuja, debido a las reformas que se están llevando a cabo en el Benito Villamarín, pero el cambio de sede no frenó el entusiasmo de los 54.365 asistentes que abarrotaron las gradas.

Crédito: Real Betis Balompié.

Un operativo logístico del Betis por una causa noble

Para garantizar la seguridad de todos los presentes, la Fundación Betis recordó previamente que los juguetes no debían superar los 30 centímetros ni los 200 gramos, además de carecer de baterías o elementos rígidos. Al llegar el entretiempo, los altavoces del estadio dieron la señal esperada y una marea de colores cubrió el césped.

Este gesto busca que, a través de diversas entidades, la magia de la Navidad llegue a los hogares más desfavorecidos, manteniendo una costumbre que los seguidores béticos cumplen con orgullo en el último partido en casa antes de las fiestas.

Crédito: Real Betis Balompié.

Distribución inmediata

A partir de hoy, el club y su Fundación han iniciado el reparto de los juguetes entre las numerosas organizaciones que lo solicitaron. Entre las entidades beneficiarias se encuentran Cáritas, la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza, el Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla y diversos clubes deportivos y hermandades locales como San Esteban o el Cerro del Águila.

La solidaridad bética incluso cruzará fronteras, debido a que parte de los peluches se enviarán al Orfanato de Malabo en Guinea Ecuatorial a través de Benjamín Zarandona.