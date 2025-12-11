Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson vuelven como Katniss y Peeta a Los Juegos del Hambre

Las aclamadas estrellas de cine Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson han sido confirmadas para aparecer en la próxima precuela de la franquicia de los Juegos del Hambre. Esta noticia marca el esperado retorno de sus icónicos personajes, Katniss Everdeen y Peeta Mellark, a la pantalla grande. Ambos actores retomarán los roles que catapultaron sus carreras a la fama mundial.

Aunque los detalles específicos de su participación se mantienen en secreto por el momento, la revista Hollywood Reporter apunta a que su aparición podría tomar la forma de eventos futuros, un adelanto en el tiempo que conectaría la narrativa actual de la precuela con los eventos posteriores de la saga.

Esta nueva entrega, programada para estrenarse en noviembre de 2026 bajo el sello de Lionsgate, promete llevar a los espectadores al pasado distópico de Panem, ambientándose 24 años antes del inicio de la primera novela, cuya adaptación cinematográfica original fue protagonizada por Lawrence y Hutcherson.

Juegos del Hambre cuenta con un elenco estelar

La película, que será dirigida por Francis Lawrence, cuenta con un elenco estelar. El reconocido actor británico Ralph Fiennes, famoso por sus interpretaciones como Lord Voldemort en Harry Potter y, más recientemente, el cardenal Lawrence en Conclave, se encargará de dar vida al diabólico dictador de Panem. Además, la producción incorpora a nombres notables como Joseph Zada (en el papel de Haymitch Abernathy), Whitney Peak, Maya Hawke, Jesse Plemons, Elle Fanning y Keiran Culkin, entre otros talentos.

La trama de la novela que inspira esta cinta iniciará en la mañana del anuncio de los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, donde compitió un joven Haymitch Abernathy, el mentor de Katniss y Peeta durante los 74º y 75º Juegos del Hambre.

La primera precuela, Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes, que se estrenó en noviembre de 2023, fue un éxito de taquilla, recaudando 337 millones de dólares a nivel internacional, según datos de la revista especializada.