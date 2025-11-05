Jonathan Bailey es el hombre más sexy de 2025 según la revista People

El aclamado actor británico Jonathan Bailey ha sido coronado por la revista People como el Hombre Vivo Más Sexy de 2025. Esta elección no es solo un reconocimiento a su atractivo, sino que marca un momento significativo e histórico: Bailey, la estrella de la exitosa serie ‘Bridgerton’ y de la inminente adaptación cinematográfica ‘Wicked’, se convierte en la primera persona abiertamente homosexual en recibir este prestigioso galardón desde su creación en 1985 con Mel Gibson. A sus 37 años, el intérprete toma el relevo de un linaje de actores que incluye a John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022).

La revista People justificó su decisión señalando que Bailey se ha consolidado como una de las figuras «más irresistibles de Hollywood», destacando no solo su «apariencia casi injustamente atractiva», sino también su notable carisma y agudeza. El propio actor adelantó la noticia en una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, donde describió el galardón como «el honor de su vida». Este reconocimiento de alto perfil subraya su ascenso meteórico en la industria.

🔗: https://t.co/yhpQy1D7S9#JonathanBailey is PEOPLE’s 2025 #SexiestManAlive! 📷 Brimming with charm, wit and almost unfairly handsome looks, it’s no wonder the ‘Wicked: For Good’ actor dove headfirst into our hearts. Pick up your copy on newsstands this week. | 📷:… pic.twitter.com/CSmQJvB3dm — People (@people) November 4, 2025

Jonathan Bailey, actor y activista social

Sin embargo, el atractivo de Bailey va más allá de Hollywood. La publicación quiso subrayar su profundo compromiso social, destacando la fundación de su propia organización benéfica en 2024, The Shameless Fund, dedicada a apoyar a la comunidad LGTBQ+. El actor compartió que su motivación radica en la necesidad imperiosa de impulsar a quienes tienen grandes ideas pero se sienten limitados, especialmente en un momento en que este sector está bajo una «amenaza inmensa». Su activismo añade una capa de «sentido» a la elección, ligando la fama a la influencia positiva.

En un tono más personal, Bailey ofreció una visión íntima sobre su nuevo estatus. Anticipó que sus amigos serán quienes estén «más contentos y a la vez más enfadados» por no haberles compartido la noticia antes. «Ellos saben los secretos», afirmó, reconociendo que detrás de la etiqueta de «hombre sexy» hay otras realidades que solo sus allegados conocen. El reportaje completo lo muestra relajado en la playa junto a su perro, Benson, donde expresó sentirse «increíblemente afortunado» de su momento actual y admitió su esperanza de ser padre algún día, «si los planetas se alinean».

Con información de EFE