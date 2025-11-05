sábado, 8 noviembre 2025
sábado, 8 noviembre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Entretenimiento

Jonathan Bailey es el hombre más sexy de 2025 según la revista People

Jonathan Bailey, estrella de 'Bridgerton', es elegido por la revista People como el Hombre Vivo Más Sexy de 2025.

Redacción La Prensa de Lara
Por Redacción La Prensa de Lara
Jonathan Bailey es el hombre más sexy de 2025 según la revista People
EFE

El aclamado actor británico Jonathan Bailey ha sido coronado por la revista People como el Hombre Vivo Más Sexy de 2025. Esta elección no es solo un reconocimiento a su atractivo, sino que marca un momento significativo e histórico: Bailey, la estrella de la exitosa serie ‘Bridgerton’ y de la inminente adaptación cinematográfica ‘Wicked’, se convierte en la primera persona abiertamente homosexual en recibir este prestigioso galardón desde su creación en 1985 con Mel Gibson. A sus 37 años, el intérprete toma el relevo de un linaje de actores que incluye a John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022).

La revista People justificó su decisión señalando que Bailey se ha consolidado como una de las figuras «más irresistibles de Hollywood», destacando no solo su «apariencia casi injustamente atractiva», sino también su notable carisma y agudeza. El propio actor adelantó la noticia en una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, donde describió el galardón como «el honor de su vida». Este reconocimiento de alto perfil subraya su ascenso meteórico en la industria.

Jonathan Bailey, actor y activista social

Sin embargo, el atractivo de Bailey va más allá de Hollywood. La publicación quiso subrayar su profundo compromiso social, destacando la fundación de su propia organización benéfica en 2024, The Shameless Fund, dedicada a apoyar a la comunidad LGTBQ+. El actor compartió que su motivación radica en la necesidad imperiosa de impulsar a quienes tienen grandes ideas pero se sienten limitados, especialmente en un momento en que este sector está bajo una «amenaza inmensa». Su activismo añade una capa de «sentido» a la elección, ligando la fama a la influencia positiva.

En un tono más personal, Bailey ofreció una visión íntima sobre su nuevo estatus. Anticipó que sus amigos serán quienes estén «más contentos y a la vez más enfadados» por no haberles compartido la noticia antes. «Ellos saben los secretos», afirmó, reconociendo que detrás de la etiqueta de «hombre sexy» hay otras realidades que solo sus allegados conocen. El reportaje completo lo muestra relajado en la playa junto a su perro, Benson, donde expresó sentirse «increíblemente afortunado» de su momento actual y admitió su esperanza de ser padre algún día, «si los planetas se alinean».

Con información de EFE

Bridgerton regresa en 2026 con la historia de amor de Benedict
Tabla de contenidos
  1. Jonathan Bailey, actor y activista social

Noticias relacionadas

No te pierdas

Entretenimiento

Isadora, la hija de Chayanne, estrenó su primer álbum

Paola Mosquera -
La joven Isadora Figueroa ha lanzado su primer álbum llamado La Isla, luego de ser nominada a los Latin Grammy por primera vez en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Larense va preso por estar solicitado en Yaracuy

Centro Occidente impulsa la distribución de medicamentos y el crecimiento farmacéutico

Vendedores informales piden un espacio para trabajar

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.