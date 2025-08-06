Fallece la actriz Kelley Mack, conocida por su papel en’The Walking Dead’

La actriz estadounidense Kelley Mack falleció el pasado 2 de agosto, a los 33 años, a causa de un glioma del sistema nervioso central. Su familia confirmó la noticia a través de las redes sociales, informando que la actriz murió en paz en compañía de su madre y su tía.

Mack, nacida el 10 de julio de 1992 en Cincinnati, se graduó del Dodge College of Film de la Universidad Chapman en 2014. Su carrera despegó con su debut en el cortometraje de 2008, The Elephant Garden, que fue premiado en el Festival de Cine de Tribeca.

Sin embargo, fue su papel como Adeline en la novena temporada de la aclamada serie The Walking Dead lo que le dio notoriedad internacional. Además de esta actuación, Mack también participó en otras series populares como la octava temporada de Chicago Med y en 9-1-1 de FOX. En el cine, tuvo roles en películas como Broadcast Signal Intrusion y Delicate Arch, y se espera su aparición póstuma en la cinta Universal.