Elena Rose y Joaquina actuarán en el escenario de los Latin Grammy

Elena Rose y Joaquina, ambas cantantes originarias de Venezuela, han sido confirmadas como parte de los cantantes y grupos musicales que se presentarán en la vigésima sexta entrega de los Latin Grammy. Las jóvenes se unen una prestigiosa alineación de artistas que subirán al escenario de la ceremonia organizada por la Academia Latina de la Grabación. Este emocionante anuncio sobre su participación fue compartido por la propia organización de los Latin Grammy a través de su cuenta oficial de Instagram.

La gran gala de premiación tendrá lugar el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Además de las venezolanas, el cartel de actuaciones en vivo cuenta con una impresionante mezcla de talento de alto nivel. La lista incluye a figuras de renombre internacional como Alejandro Sanz y Carlos Santana, así como a nominados destacados como Rauw Alejandro y Nathy Peluso. También se presentarán la cantante Kacey Musgraves, el compositor Edgar Barrera, el artista de regional mexicano Christian Nodal y la popular banda Grupo Frontera.

Estos nombres se añaden a un grupo de performers que ya había sido anunciado por la organización el 14 de octubre. Entre los primeros en ser confirmados figuraban íconos de la música latina como Pepe Aguilar, Gloria Estefan, Los Tigres del Norte y Raphael, junto a artistas como Aitana y Carín León. Adicionalmente, se había anunciado la participación de Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Liniker y Morat.

Elena Rose y Joaquina son las venezolanas con más nominaciones

Dentro de las nominaciones, Bad Bunny se alza como el artista con mayor número de menciones (12), seguido de cerca por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 candidaturas cada uno.

Las artistas Elena Rose y Joaquina, son reconocidas por sus logros discográficos al competir por cuatro galardones cada una, un número igual al de Alejandro Sanz. Otros artistas que también se presentarán en la noche cuentan con importantes nominaciones: Rauw Alejandro y Nathy Peluso obtuvieron dos menciones. Christian Nodal es contendiente en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, y Adelaido «Payo» Solís III, integrante de Grupo Frontera, logró una nominación a Mejor Canción Regional Mexicana.