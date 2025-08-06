Comparten vídeos y fotos del detrás de escena de “Spider-Man: Brand New Day”

La próxima película de Marvel y Sony “Spider-Man: Brand New Day”, protagonizada por Tom Holland, inició sus grabaciones en Glasgow, Escocia. Fanáticos han tenido la oportunidad de acercarse al set para ver las filmaciones, compartiendo así los primeros vistazos de la tan esperada película del superhéroe.

No solamente han podido detallar el nuevo traje de Peter Parker, que han señalado que comparte similitudes con el traje del hombre araña interpretado por Andrew Garfield, sino que también han podido ver los primeros adelantos de esta historia y el uso de efectos prácticos en las tomas.

Crédito: Spidey News vía X.

Además, notaron que este traje luce igual al que aparece en las últimas escenas de la tercera película de esta saga, generando así anticipación de qué le espera a este querido personaje.

Los personajes que se esperan en esta cuarta película de Spider-Man del UCM

Este pasado fin de semana, tanto el actor británico como las empresas productoras habían compartido el primer teaser de este tan esperado filme, con Tom Holland escribiendo en sus redes sociales la pregunta “¿Están listos?”. Hasta los momentos, se sabe que la película se estrenará el 31 de julio de 2026 y que contará con la presencia de personajes como “The Punisher” y “Hulk”.

Crédito: Spidey News vía X.

Otras personas que han sido confirmadas dentro del elenco de la cuarta película del Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) son Michael Mando, quien interpretará al Scorpio mostrado en las películas anteriores, Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned. Asimismo, hay rumores de la aparición de Dakota Johnson en el set de la película, lo que podría significar una aparición de Madame Web, aunque esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Crédito: Spidey News vía X.