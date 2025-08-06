viernes, 8 agosto 2025
viernes, 8 agosto 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Entretenimiento

Comparten vídeos y fotos del detrás de escena de “Spider-Man: Brand New Day”

La cuarta entrega del Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel se estrenará el 31 de julio del 2026, con nueva aventuras y el retorno de algunos personajes.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Comparten vídeos y fotos del detrás de escena de “Spider-Man: Brand New Day”
Crédito: Spidey News vía X.

La próxima película de Marvel y Sony “Spider-Man: Brand New Day”, protagonizada por Tom Holland, inició sus grabaciones en Glasgow, Escocia. Fanáticos han tenido la oportunidad de acercarse al set para ver las filmaciones, compartiendo así los primeros vistazos de la tan esperada película del superhéroe.

No solamente han podido detallar el nuevo traje de Peter Parker, que han señalado que comparte similitudes con el traje del hombre araña interpretado por Andrew Garfield, sino que también han podido ver los primeros adelantos de esta historia y el uso de efectos prácticos en las tomas.

Comparten vídeos y fotos del detrás de escena de “Spider-Man: Brand New Day”
Crédito: Spidey News vía X.

Además, notaron que este traje luce igual al que aparece en las últimas escenas de la tercera película de esta saga, generando así anticipación de qué le espera a este querido personaje.

Marvel anuncia el retorno de los X-Men y nuevas versiones de héroes clásicos tras «Secret Wars»

Los personajes que se esperan en esta cuarta película de Spider-Man del UCM

Este pasado fin de semana, tanto el actor británico como las empresas productoras habían compartido el primer teaser de este tan esperado filme, con Tom Holland escribiendo en sus redes sociales la pregunta “¿Están listos?”. Hasta los momentos, se sabe que la película se estrenará el 31 de julio de 2026 y que contará con la presencia de personajes como “The Punisher” y “Hulk”.

Comparten vídeos y fotos del detrás de escena de “Spider-Man: Brand New Day”
Crédito: Spidey News vía X.

Otras personas que han sido confirmadas dentro del elenco de la cuarta película del Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) son Michael Mando, quien interpretará al Scorpio mostrado en las películas anteriores, Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned. Asimismo, hay rumores de la aparición de Dakota Johnson en el set de la película, lo que podría significar una aparición de Madame Web, aunque esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Comparten vídeos y fotos del detrás de escena de “Spider-Man: Brand New Day”
Crédito: Spidey News vía X.
Tabla de contenidos
  1. Los personajes que se esperan en esta cuarta película de Spider-Man del UCM

Noticias relacionadas

No te pierdas

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.