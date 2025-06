Científicos aseguran que los perros están entrando en una nueva fase evolutiva

En las últimas décadas, la conexión entre los perros y los humanos ha cambiado de manera drástica. Aquellos que solían ser compañeros de caza o guardianes incansables ahora son considerados miembros fundamentales de la familia.

Esta transformación ha llevado a los científicos a investigar un fenómeno fascinante: los perros están entrando en una nueva etapa evolutiva.

De acuerdo con un estudio dirigido por Brian Hare, profesor de antropología evolutiva en la Universidad de Duke, y Vanessa Woods, gerente del programa Duke Puppy Kindergarten, los perros modernos están mostrando adaptaciones biológicas y cognitivas que les permiten encajar mejor en el mundo contemporáneo. Este estudio fue publicado en The Atlantic, donde ambos expertos son coautores de Puppy Kindergarten: The New Science of Raising a Great Dog.

Cambios en los perros según los científicos

Los resultados sugieren que los perros, especialmente aquellos entrenados como animales de servicio, están desarrollando características que los preparan para la vida en el siglo XXI, marcando lo que podría considerarse una tercera ola de domesticación.

Lo que hace que este hallazgo sea aún más significativo es la rapidez con la que estos cambios han ocurrido. En solo una generación, los humanos han cambiado las reglas para sus perros, obligándolos a adaptarse a entornos cada vez más urbanos y menos salvajes.

¿Cómo están respondiendo los perros a este cambio? Los científicos creen que las claves para entender este fenómeno están profundamente arraigadas en la evolución social y la domesticación de los perros a lo largo de miles de años.