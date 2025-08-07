Wilyer Abreu muestra su gran defensiva en la victoria de los Medias Rojas

El jardinero zuliano Wilyer Abreu es de los mejores jardineros en la presente temporada 2025 de las Grandes Ligas, además de su oportuno bateo, ha sido de gran ayuda para los Medias Rojas de Boston.

El criollo marcha entre los líderes de los jugadores de los jardines que más carreras ha salvado con sus grandes jugadas. Abreu tiene un total de 11 jugadas salvadas y está por detrás de Adolis García de los Rangers de Texas, que es el líder con 17, y de Fernando Tatis Jr. con 16.

Con apenas 26 años de edad, ya sabe lo que es ganar un Guante de Oro, ya que se quedó con el premio el año pasado en la Liga Americana, y está encaminado para repetir la hazaña al finalizar esta campaña, pero debe mantenerse constante y saludable.

Wilyer Abreu ha sido de gran ayuda para el equipo de Boston

El martes, el venezolano realizó una gran jugada para evitar una carrera de los Reales de Kansas City, ya que con corredor en segunda y un hit de Bobby Witt Jr., tomó la bola y realizó un potente tiro hacia el home para sacar a Nick Loftin en la goma.

En cuanto a su ofensiva, Abreu está bateando para promedio de .248 con 78 inatrapables, de los cuales 13 han sido dobles y 20 cuadrangulares, remolcando 60 carreras y anotando otras 47, para encaminar una gran campaña.

Esta es su tercera temporada en Las Mayores, todas con los «patirrojos» y ya superó sus topes personales como en jonrones (15 el año pasado) y en remolques (58 en el año 2024).

Boston es segundo del este de la Americana (63-51), a tres juegos de los Azulejos de Toronto.