Jesús Luzardo con 10 triunfos esta temporada en las Grandes Ligas

El zurdo venezolano Jesús Luzardo consiguió su décima victoria de la temporada, tras dominar a los Orioles de Baltimore en la victoria de los Filis de Filadelfia 13-3, y el lanzador deja su récord en 10-5.

El nacido en Lima, Perú (tiene las dos nacionalidades), trabajó durante seis entradas en las que le fabricaron tres anotaciones limpias, además de recibir seis imparables y abanicar a siete contrarios. Su efectividad ahora es de 4.32 en un total de 127 innings lanzados a lo largo de la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Jesús Luzardo ha luchado en esta temporada

Luzardo ha tenido un año de altos y bajos, se ha mostrado dominante, pero cuando no está bien ha recibido castigo notable, es por ello que no figura entre los líderes de efectividad; sin embargo, ha batallado por conseguir las victorias y es junto con Cristopher Sánchez los abridores de los Filis con más victorias en lo que va de año.

Además, en cuanto a ponches, marcha en la sexta casilla de la Liga Nacional con sus 147 abanicados, mientras que el líder es su compañero de equipo, Zack Wheeler, quien acumula 182 en total.

Filadelfia tiene la mejor rotación de todo el béisbol, ya que Wheeler y Sánchez están en el top 5 de mejores en efectividad, esto sumado a los venezolanos Luzardo y el larense Ranger Suárez, quienes hacen del picheo la carta de presentación del equipo este año que está buscando meterse en la postemporada y ganar la Serie Mundial que se le hizo esquiva en el año 2022 cuando cayeron ante los Astros de Houston en seis juegos (4-2).

Ranger estará abriendo este miércoles ante los Orioles en el Citizens Bank Park.