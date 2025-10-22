Wanda Rodríguez se convierte en la primera árbitra en un juego oficial de la LVBP

Wanda Lisseth Rodríguez Gutiérrez, de 22 años, hizo historia en el béisbol venezolano el pasado 18 de octubre al convertirse en la primera mujer en oficiar como árbitro en un juego oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Este momento trascendental tuvo lugar en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, donde Rodríguez se desempeñó como auxiliar en la tercera base durante el desafío entre Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira. Su presencia en el terreno de juego no fue solo una nota al pie del marcador (los crepusculares vencieron 6-3), sino un suceso de gran significado para la equidad de género en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres.

La joven umpire demostró una técnica arbitral impecable y una notable serenidad, desmintiendo su corta edad y consolidándose como una de las figuras más prometedoras del arbitraje nacional. Su desempeño fue ampliamente elogiado por jugadores, entrenadores y la afición. Tras el encuentro, Wanda compartió su ambición, declarando que su debut en la LVBP es «un sueño cumplido, pero solo el comienzo», y reafirmando su máxima meta: llegar a oficiar en las Grandes Ligas.

Wanda tiene una carrera ascendente

Rodríguez, quien se graduó con honores del Venezuelan Umpire Camp (VUC), posee una carrera ascendente y llena de logros pioneros. Desde sus inicios como receptora en ligas menores, ha acumulado experiencias clave, como su participación en la Dominican Summer League 2024 y, notablemente, en la Serie del Caribe Kids en julio de 2025, donde fue la primera mujer en arbitrar en un evento de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC). Además, ya había marcado otro precedente en diciembre de 2024, al ser la primera umpire principal venezolana en un Juego de Estrellas de la LVBP contra Japan Breeze en Caracas.

Respaldada por la Federación Venezolana de Béisbol y bajo la guía de su mentor, Miguel Hernández, coordinador de árbitros de la LVBP, Wanda Rodríguez está forjando un legado que va más allá de la cancha. Su debut en la LVBP es un paso fundamental que demuestra que el talento debe primar sobre cualquier prejuicio. La historia de Wanda no solo rompe barreras en el deporte, sino que también sirve de inspiración para las nuevas generaciones, y su nombre ya se ha convertido en sinónimo de cambio e inclusión en el béisbol venezolano.