Venezuela vive desde hoy #15Oct la pasión por el béisbol

Ocho equipos estarán iniciando su camino hacia la gloria, una vez que se suba el telón en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en la temporada número 80 en la historia.

Cardenales de Lara parte como el favorito, luego de ser el actual campeón, seguidamente de Bravos de Margarita que quieren regresar a la final, pero esta vez ganarla y darle la primera alegría a la isla en la historia de la pelota criolla, ya que es el único equipo de la LVBP que aún no conoce el sabor del triunfo.

Sin embargo, hay otros seis equipos que han trabajado arduamente durante los ocho meses de temporada muerta, para conformar la mejor novena posible.

Para este año habrá tres estrategas debutantes, se trata de Gregorio Petit con Tiburones de La Guaira, Asdrúbal Cabrera con Caribes de Anzoátegui y César Izturis con Lara.

Hay otros casos, como el de las Águilas del Zulia que con Lipso Nava regresaron a la postemporada y tiene un proyecto interesante para pelear por la corona, caso similar con Leones y Magallanes que cuentan con José Alguacil y Eduardo Pérez, respectivamente, ambos estrategas con alta experiencia en la pelota criolla.

El mes de octubre será de gran importancia y Cardenales junto a Tigres se perfilan como los equipos más completos para el arranque de campaña.

Este año puede que varios grandesligas actúen en la LVBP, pensando en llegar a tono a lo que será el Clásico Mundial de Béisbol que se disputará en marzo, justo antes de que se inicien los entrenamientos primaverales de MLB.