sábado, 31 enero 2026
Venezuela arma su ‘Dream Team’: Acuña, García, Chourio y Abreu listos para el Clásico Mundial 2026

Venezuela encara el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con un arsenal de élite liderado por el regreso de Ronald Acuña Jr. y el debut de estrellas jóvenes como Jackson Chourio, consolidándose como un fuerte contendiente al título.

Massiel Quero
Por Massiel Quero
La Selección de Venezuela ha comenzado a armar el arsenal con el que buscará la gloria en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026. A solo una semana del anuncio oficial de los rosters, el país celebra la confirmación de figuras de la talla de Ronald Acuña Jr. y Maikel García. García, apodado el «Barrendero», vestirá por primera vez el uniforme nacional tras una campaña brillante donde obtuvo el Guante de Oro, consolidándose como una pieza polivalente para Venezuela.

El retorno de Ronald Acuña Jr. representa una de las noticias más alentadoras para la afición. El jardinero de los Bravos de Atlanta participará en su segundo Clásico tras una recuperación asombrosa en 2025, año en el que se llevó el premio al Regreso del Año. Tras superar una grave lesión de ligamentos sufrida en 2024, el oriundo de La Sabana registró una línea ofensiva de .290/.417/.518, sumando 21 cuadrangulares en apenas 95 encuentros, lo que garantiza un bate de élite para el lineup criollo.

Venezuela con sangre nueva

Junto a ellos, la sangre nueva del béisbol venezolano dice presente con la confirmación de Jackson Chourio y Wilyer Abreu. Chourio, la joya de los Cerveceros de Milwaukee, hará su debut absoluto con el equipo nacional tras romper récords de precocidad en Las Mayores; su presencia ya no es vista como una promesa, sino como una realidad estelar. Por su parte, Abreu llega respaldado por su gran desempeño con los Medias Rojas de Boston, asegurando una profundidad envidiable en las praderas para el conjunto tricolor.

El Clásico Mundial, que celebrará su sexta edición del 5 al 17 de marzo, contará con la participación de 20 naciones distribuidas en sedes de prestigio como San Juan, Houston, Tokio y Miami. Venezuela surge nuevamente como uno de los grandes contendientes para arrebatarle el trono a Japón, el actual campeón defensor. La acción iniciará en el Domo de Tokio, mientras que el epicentro del béisbol mundial se trasladará al loanDepot Park de Miami para la gran final.

Altuve no está descartado para el Clásico Mundial de Béisbol
