Nicolás Claveau-Laviolette, el venezolano que está en los Juegos Olímpicos de Invierno

Al ser un país caribeño, Venezuela no cuenta con alta presencia de atletas en los Juegos de Invierno; sin embargo, para esta edición que se llevará a cabo en Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 (Italia), habrá presencia criolla, luego de que el Comité Olímpico Venezolano (COV) consiguiera inscribir a un representante.

Se trata del venezolano Nicolás Claveau-Laviolette, quien dirá presente en la prueba de esquí de fondo, buscando dejar el tricolor nacional en lo más alto del territorio italiano.

«Nací aquí y estoy muy orgulloso de poder representar a Venezuela y también es una oportunidad para mí de ir a los juegos y dar una buena visibilidad al país, porque soy el único que estará presente en esta competición», aseguró el esquiador de 20 años de edad.

Claveau-Laviolette participará en dos modalidades

Esta será una participación histórica, ya que por primera vez un esquiador venezolano estará en dicha prueba en unos juegos invernales, participará en la modalidad de sprint 1.5 kilómetros el día 10 de febrero y tres días más tarde lo hará en los 10 kilómetros en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero.

Nicolás logró la clasificación el pasado 28 de noviembre de 2025 en Ruka, Finlandia, pero tenía su pasaporte vencido y tuvo que realizar los trámites burocráticos para poder inscribirse con su nacionalidad venezolana, pues es oriundo de Lechería, estado Anzoátegui, aunque su residencia es en la ciudad de Lévis, Canadá.

«Estoy muy motivado. Me han escrito muchos venezolanos apoyándome y que me quieren ver compitiendo. Estoy muy agradecido del cariño y los mensajes que me hacen llegar desde Venezuela. Estoy muy orgulloso de poder llevar la bandera de Venezuela a los Juegos Olímpicos», le dijo Nicolás a Panam Sports.

El atleta olímpico estuvo en contacto con la presidenta del Comité Olímpico Venezolano (COV), María Soto, y se pusieron a realizar los trámites correspondientes para poder inscribirse en los Juegos de Invierno, donde también estará presente Guillermo Racero, quien será el jefe de misión y entrenador del esquiador.

Lista exclusiva de venezolanos

En la historia, solamente cinco venezolanos han dicho presente en los Juegos Olímpicos de Invierno, ellos son Ignia Boccalandro (1998), Julio César Camacho, Chris Hoeger y Werner Hoeger (2002) y Antonio José Pardo en Sochi 2014.