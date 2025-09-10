Selección femenina de béisbol necesita apoyo para representar a Lara

Unas 17 jóvenes se han preparado para ser la selección femenina que va a representar al estado Lara en el nacional sub-14 femenino que inicia este sábado 13 de septiembre en La Guaira; sin embargo, dirigentes y representantes han realizado varias diligencias para obtener los recursos necesarios para cubrir los gastos y han recibido pocas respuestas.

El coach de picheo, Carlos Abarca, asegura que sería lamentable que no se pueda viajar hasta este evento, ya que Lara es potencia en béisbol femenino, y muestra de ello es que en los dos últimos nacionales han llegado hasta la instancia decisiva en la categoría, esta vez no es la excepción, ya que son uno de los estados favoritos para el título.

«Estamos ya contra reloj, sabemos de la situación del país, estamos todavía cuadrando la logística. Deberíamos estar arrancando el día viernes para La Guaira. Necesitamos más urgente lo que es el hospedaje y la alimentación, hemos hecho varias diligencias con los entes gubernamentales y empresas, pero estamos a la espera todavía», agrega.

Selección femenina larense se ha esforzado para darlo todo

Abarca subraya que no es justo que estas jovencitas, de entre 12 y 14 años de edad, sufran una desilusión en caso de no poder acudir al evento en el litoral central, hace un llamado a la empresa pública y privada para que las apoyen.

«Esta es la segunda vez que voy a un nacional. Se siente superbién representar a Lara, y mis compañeras gracias a Dios se han portado muy bien, las expectativas es salir a ganarlo todo», dijo la jugadora Anarella Barrios luego del entrenamiento.

Stefany Lucena es la tercera vez que va a un nacional con el equipo y dice que quiere volver a representar al estado.