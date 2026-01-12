El Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso y nombra a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador

El Real Madrid ha comunicado oficialmente el cese de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. La decisión, descrita por la institución como un acuerdo mutuo, se produce inmediatamente después de la derrota del conjunto blanco ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España (3-2).

A través de un comunicado, el club ha expresado su reconocimiento hacia Alonso, calificándolo como una «leyenda» y destacando que siempre contará con el afecto de la entidad por haber representado los valores madridistas durante su corta, pero intensa etapa en el banquillo.

La gestión y el balance deportivo de Xavi Alonso

La trayectoria de Alonso como técnico del Real Madrid finaliza tras siete meses de trabajo, habiendo asumido el cargo en junio pasado tras su paso por el Bayer Leverkusen. Durante su gestión, el equipo disputó 34 partidos oficiales, con un balance de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

Pese a la caída en la Supercopa y la eliminación previa en las semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG, el técnico deja al equipo en la segunda posición de LaLiga y clasificado tanto para los octavos de final de la Copa del Rey como entre los ocho mejores de la fase de liga de la Champions League.

Gran trayectoria en la cantera para Álvaro Arbeloa

Para cubrir la vacante, la directiva blanca ha designado a Álvaro Arbeloa, quien hasta ahora se desempeñaba como entrenador del Real Madrid Castilla. Arbeloa da el salto al primer equipo tras una trayectoria ascendente dentro de la estructura de formación del club, donde comenzó en la temporada 2020/2021.

El nuevo entrenador cuenta con un historial destacado en las categorías inferiores del club. Antes de su paso por el filial, Arbeloa dirigió al Infantil A, al Cadete A y, de forma notable, al Juvenil A entre 2022 y 2025. Con este último equipo logró hitos significativos, incluyendo un triplete (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) en la campaña 2022-2023 y un nuevo título de liga en 2025.

Su profundo conocimiento de la cantera y su experiencia previa como jugador del club, donde disputó 238 partidos y ganó 8 títulos, han sido factores clave para su elección.

Aunque el club no ha detallado la vigencia del contrato de Arbeloa, su debut al frente del primer equipo se producirá de forma inminente. El técnico deberá dirigir al conjunto madrileño este mismo miércoles en el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey, donde visitarán al Albacete.

Este compromiso marcará el inicio de una nueva fase para la plantilla, que busca recuperar la estabilidad tras el cambio en la dirección técnica y seguir compitiendo por los tres títulos principales de la temporada.