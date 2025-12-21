Mbappé iguala el récord de Cristiano Ronaldo con 59 goles en un año

Kylian Mbappé ha puesto el broche de oro a su 2025 de la manera más épica posible. Durante el encuentro frente al Sevilla, el astro francés anotó su gol número 59 del año con la camiseta del Real Madrid, una cifra que adquiere un matiz especial al haberla conseguido precisamente el día de su cumpleaños. Con este tanto, el atacante iguala la marca histórica de Cristiano Ronaldo, quien en 2013 estableció el récord de más goles anotados para el conjunto merengue en un solo año natural.

La regularidad del delantero ha sido la clave para alcanzar este hito en sus primeros 58 partidos con el club. El desglose de su artillería en 2025 es asombroso: 39 dianas en LaLiga, 14 en la Champions League y 4 en la Copa del Rey. A estos se suman un gol en el Mundial de Clubes y otro en la Supercopa de España, consolidando una temporada donde ha sido la referencia absoluta en el ataque de Chamartín.

Mbappé ride homenaje a CR7

El récord llegó tras un partido de máxima tensión donde Mbappé no había estado fino de cara a puerta, fallando dos ocasiones claras. Sin embargo, la oportunidad definitiva surgió cuando Rodrygo fue derribado en el área. Kylian asumió la responsabilidad y, tras convertir el penalti, sorprendió al Bernabéu al realizar la icónica celebración de Cristiano Ronaldo, un gesto cargado de simbolismo para honrar al portugués con quien ahora comparte el liderato goleador.

Tras el pitido final, el francés mostró su emoción en los micrófonos de Real Madrid TV, calificando el récord como «increíble». Mbappé confesó que igualar a su ídolo es un honor inmenso, destacando que el gesto en la celebración fue un guiño de gratitud hacia Cristiano por los consejos brindados sobre su adaptación al club.