Magallanes destituye a Eduardo Pérez y nombra a Mario Lissón Manager Interino tras racha negativa

La racha negativa de Navegantes del Magallanes tuvo consecuencias inmediatas. Tras sufrir una segunda derrota consecutiva por una diferencia de al menos siete carreras, ambas ante Bravos de Margarita, la directiva de la «Nave Turca» decidió poner fin a la relación laboral con el mánager Eduardo Pérez para el resto de la temporada 2025-26.

Con este movimiento, el estratega oriundo del Zulia se convierte en el primer técnico en ser apartado de su cargo en la actual campaña, dejando al equipo con un preocupante balance de 5 victorias y 11 derrotas en los 16 encuentros que dirigió. Actualmente, Magallanes ocupa el último puesto en la clasificación, a 3.5 juegos de los puestos que otorgan un pase directo a la siguiente fase.

El gerente deportivo del equipo, Federico Rojas Zabolotnyj, se pronunció sobre la salida del técnico. «Extendemos nuestro profundo agradecimiento a Eduardo por toda su dedicación, su profesionalismo y su don de gente. Fue una persona excepcional que se entregó de lleno al Magallanes», declaró Rojas Zabolotnyj al Departamento de Prensa de la organización. La decisión de la directiva busca un revulsivo inmediato para que el equipo salga de la crisis en la que se encuentra inmerso y escale posiciones en la tabla.

LVBP

Magallanes le entrega interinamente el timón a Lissón

Para suplir la vacante, el exjugador y hasta ahora coach de banca, Mario Lissón, asumirá de forma interina el mando del club valenciano. Lissón, de 41 años, llega a su primera oportunidad como mánager en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con el equipo con el que cosechó sus mayores éxitos como pelotero. Su experiencia reciente incluye roles como coach de desarrollo del Rochester, la filial Triple A de los Nacionales de Washington, y cuenta con un amplio recorrido de seis temporadas como mánager en las granjas de los capitalinos, pasando por las categorías de novatos (2018-2019), Clase A (2021) y Clase A+ (2022-2024).

A pesar del cambio de mánager, el cuerpo técnico del Magallanes se mantendrá intacto. El resto de los coaches continuarán en sus funciones originales, incluyendo a Darwin Marrero (pitcheo), Ender Chávez (bateo), Endy Chávez (primera base), Ramón Borrego (tercera base), Roberto Espinoza (calidad), Clemente Álvarez (receptores) y Miguel Socolovich (bullpen). La afición de la «Nave Turca» espera que el liderazgo de Lissón pueda enderezar el rumbo de un equipo que aspira a meterse en la lucha por el campeonato.