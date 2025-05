La judoca Anriquelis busca su mejor versión y clasificar a Los Ángeles 2028

Las lesiones han acompañado a la judoca venezolana Anriquelis Barrios, pero ya parece haberlas dejado en el pasado y está buscando retomar su mejor versión de cara al futuro.

La oriunda de San Félix, estado Bolívar, está en medio de su cuarto ciclo olímpico y posiblemente sea el último, pero por lo pronto está buscando clasificar a Los Ángeles 2028.

Anriquelis tiene nuevas metas

«Quiero ver si me siento nuevamente fuerte. No he llegado todavía al top de como estaba hace unos tres años. Esa también es una meta que tengo. Ir poco a poco, a ver si vuelvo a ser esa Anriquelis o mejor que esa Anriquelis», analizó la judoca.

En la edición de Tokio 2020, la venezolana logró un diploma olímpico luego de posicionarse en la quinta casilla de los -63 kilogramos, ahora está viendo al futuro donde tendrá compromisos importantes.