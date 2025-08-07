Anuncian la lista completa de futbolistas que aspiran ganar el Balón de Oro 2025

La revista francesa L’Équipe ha desvelado la esperada lista de los 30 futbolistas que compiten por el Balón de Oro 2025. El prestigioso galardón, que reconoce al mejor jugador de la temporada, ha puesto en el foco a estrellas como Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé y jóvenes talentos como Lamine Yamal, en una de las ediciones más competitivas de los últimos años.
El listado completo de los candidatos es el siguiente:
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Désiré Doué
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Michael Olise
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Fabian Ruiz
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Vinicius Jr.
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal
El legado del último ganador del Balón de Oro
La ceremonia de entrega, que se celebrará el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, coronará al sucesor de Rodri Hernández. El mediocampista español del Manchester City se alzó con el Balón de Oro en 2024, superando en la votación a Vinicius Júnior, quien se ubicó en el segundo puesto. La victoria de Rodri, destacada por sus éxitos con su club y la selección española, generó un gran debate sobre si el premio debe recaer en un jugador de ataque o en un mediocampista con un rol más colectivo.
La lista de este año, con una impresionante diversidad de talento y jugadores que han brillado en sus ligas y torneos internacionales, promete una votación reñida. La anticipación crece a medida que los aficionados y analistas debaten quién de estos 30 nombres tiene los méritos para llevarse a casa el trofeo.