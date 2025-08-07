Anuncian la lista completa de futbolistas que aspiran ganar el Balón de Oro 2025

La revista francesa L’Équipe ha desvelado la esperada lista de los 30 futbolistas que compiten por el Balón de Oro 2025. El prestigioso galardón, que reconoce al mejor jugador de la temporada, ha puesto en el foco a estrellas como Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé y jóvenes talentos como Lamine Yamal, en una de las ediciones más competitivas de los últimos años.

El listado completo de los candidatos es el siguiente:

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

El legado del último ganador del Balón de Oro

La ceremonia de entrega, que se celebrará el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, coronará al sucesor de Rodri Hernández. El mediocampista español del Manchester City se alzó con el Balón de Oro en 2024, superando en la votación a Vinicius Júnior, quien se ubicó en el segundo puesto. La victoria de Rodri, destacada por sus éxitos con su club y la selección española, generó un gran debate sobre si el premio debe recaer en un jugador de ataque o en un mediocampista con un rol más colectivo.

La lista de este año, con una impresionante diversidad de talento y jugadores que han brillado en sus ligas y torneos internacionales, promete una votación reñida. La anticipación crece a medida que los aficionados y analistas debaten quién de estos 30 nombres tiene los méritos para llevarse a casa el trofeo.