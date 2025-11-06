La FIFA revela a los candidatos al The Best de la temporada: Barcelona y PSG dominan las nominaciones

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha revelado este jueves el listado de futbolistas y entrenadores preseleccionados para los prestigiosos premios «The Best«, un galardón anual diseñado para honrar a los profesionales más sobresalientes del mundo del fútbol durante la última temporada.

Algo que ha generado controversia en el anuncio es la omisión de dos figuras que han definido la era moderna del deporte: el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo no figuran entre los once finalistas al mejor futbolista.

Elegidos para el máximo galardón de Jugador

Este listado de aspirantes se alinea en gran medida con los máximos contendientes que ya brillaron en la nominación del Balón de Oro de la revista France Football en septiembre, incluyendo a jóvenes talentos como Lamine Yamal (España y Barcelona) y Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain), junto al consolidado Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid).

La lista también incluye jugadores de alto rendimiento en ligas destacadas como Harry Kane (FC Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea) y un fuerte contingente del Paris Saint-Germain, lo que subraya la evolución del panorama futbolístico global.

Mujeres del FC Barcelona siguen dominando

En contraste, la categoría de Mejor Jugadora presenta una fuerte presencia de estrellas que brillan en el fútbol español y, específicamente, en el FC Barcelona. Nombres de la talla de la triple ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, junto con Alexia Putellas, Patri Guijarro, Claudia Pina y Ewa Pajor han sido seleccionadas, demostrando el indiscutible dominio del conjunto catalán en la escena europea.

Sin embargo, también destaca la presencia de las principales figuras de los clubes ingleses, como Sandy Baltimor, Lucy Bronze y Lauren James, todas del Chelsea, en una lista de diecisiete candidatas que evidencia la competitividad y el crecimiento del fútbol femenino a nivel de clubes.

Mejores entrenadores y porteros para la FIFA

Las categorías de entrenadores y porteros también han sido definidas: técnicos de renombre de las principales ligas europeas y selecciones nacionales están nominados, incluyendo a Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona) y Roberto Martínez (Portugal), reconociendo su labor táctica y los éxitos obtenidos en la campaña reciente.

Por su parte, la lista de Mejor Entrenador de fútbol femenino está marcada por la presencia de Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon) y Sarina Wiegman (Inglaterra).

Finalmente, entre los guardametas destacan figuras como Thibaut Courtois (Real Madrid) y Emiliano Martínez (Aston Villa) en la rama masculina, mientras que en la femenina se encuentran Cata Coll (Barcelona) y Christiane Endler (Olympique Lyon), todos ellos porteros que han sido pilares fundamentales para sus equipos.